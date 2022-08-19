Серпень, 19 в 11:19

У Харкові працюють десятки пунктів видачі гуманітарної допомоги, про це повідомляє Олег Синегубов, голова обласної військово-цивільної адміністрації.

Гуманітарну допомогу видають у визначених відділеннях Нової пошти та Укрпошти.

Адреси відділень Нової пошти:

Зараз дивляться

вул. Ахсарова, 21;

пров. Пискунівський, 4;

пр. Гагаріна, 54-а, 176, 199;

вул. Амосова, 11а;

пр. Героїв Сталінграда, 169/24;

вул. Бакуліна, 14;

вул. Гвардійців-Широнівців, 30;

пр. Тркаторобудівників, 86/137;

вул. Краснодарська, 181-б;

вул. Роганська, 101-а.

Адреси відділень Укрпошти:

пр. Олександрівський, 113;

пров. Перемоги, 2;

вул. Харківських Дивізій, 20;

вул. Грицевця, 29.

– До нас постійно звертаються волонтери, щодня до обласного логістичного штабу привозять десятки тонн допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торгових мереж. Дякую кожному за внесок у перемогу, – повідомив Синегубов.

Глава ХОВА також повідомив, що пункти видачі гуманітарної допомоги працюють із 09.00 до 16.00. Але у разі небезпечної ситуації в районі під час артобстрілів та авіанальотів вони можуть бути закриті.

Читайте Які відділення Нової пошти працюють під час війни

Джерело: Олег Синєгубов