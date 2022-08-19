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Факти / Україна / Суспільство

Де у Харкові отримати гуманітарну допомогу – адреси

Ганна Іваницька, керівник відділу Здоров’я
Де у Харкові отримати гуманітарну допомогу – адреси

У Харкові працюють десятки пунктів видачі гуманітарної допомоги, про це повідомляє Олег Синегубов, голова обласної військово-цивільної адміністрації.

Гуманітарну допомогу видають у визначених відділеннях Нової пошти та Укрпошти.

Адреси відділень Нової пошти:

Зараз дивляться
  • вул. Ахсарова, 21;
  • пров. Пискунівський, 4;
  • пр. Гагаріна, 54-а, 176, 199;
  • вул. Амосова, 11а;
  • пр. Героїв Сталінграда, 169/24;
  • вул. Бакуліна, 14;
  • вул. Гвардійців-Широнівців, 30;
  • пр. Тркаторобудівників, 86/137;
  • вул. Краснодарська, 181-б;
  • вул. Роганська, 101-а.

Адреси відділень Укрпошти:

  • пр. Олександрівський, 113;
  • пров. Перемоги, 2;
  • вул. Харківських Дивізій, 20;
  • вул. Грицевця, 29.

– До нас постійно звертаються волонтери, щодня до обласного логістичного штабу привозять десятки тонн допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торгових мереж. Дякую кожному за внесок у перемогу, – повідомив Синегубов.

Глава ХОВА також повідомив, що пункти видачі гуманітарної допомоги працюють із 09.00 до 16.00. Але у разі небезпечної ситуації в районі під час артобстрілів та авіанальотів вони можуть бути закриті.

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Джерело: Олег Синєгубов

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