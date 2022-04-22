Во время войны в Украине отделения Новой почты работают в тех городах, где это возможно и безопасно, ввиду полномасштабной войны в Украине.
Отделения работают каждый день, без выходных и предоставляют те же услуги, что и до войны. В Новой почте призывают следить за новостями на сайте, потому что ситуация в Украине меняется динамично.
Какие отделения работают:
Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.
В открытых отделениях можно послать и получить посылки по Украине и за границу. До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг – за 120 грн.
С 21 марта Новая почта возобновила тарификации услуг хранения и переадресации. Посылки хранятся бесплатно только во временно не работающих отделениях. Также бесплатно можно переадресовать отправку, оформленную до 24 февраля.
Какие услуги предоставляет Новая почта:
- получение и отправка посылки,
- международные отправления,
- пополнение мобильного,
- денежные переводы,
- снятие наличных с банковской карты.
Кроме того, в отделениях Новой почты можно без комиссии отправить деньги на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям Фонд Сергея Притулы и Повернись живим.
Фото: Новая почта