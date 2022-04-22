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Факты / Украина / Общество

Какие отделения Новой почты работают во время войны

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
нова пошта

Во время войны в Украине отделения Новой почты работают в тех городах, где это возможно и безопасно, ввиду полномасштабной войны в Украине.

Отделения работают каждый день, без выходных и предоставляют те же услуги, что и до войны. В Новой почте призывают следить за новостями на сайте, потому что ситуация в Украине меняется динамично.

Какие отделения работают:

Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.

В открытых отделениях можно послать и получить посылки по Украине и за границу. До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг – за 120 грн.

С 21 марта Новая почта возобновила тарификации услуг хранения и переадресации. Посылки хранятся бесплатно только во временно не работающих отделениях. Также бесплатно можно переадресовать отправку, оформленную до 24 февраля.

Какие услуги предоставляет Новая почта:

Кроме того, в отделениях Новой почты можно без комиссии отправить деньги на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям Фонд Сергея Притулы и Повернись живим.

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Фото: Новая почта

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