Большое обновление Дії: Федоров рассказал о новых цифровых услугах в приложении

Август, 19 в 12:50

В Министерстве цифровой трансформации накануне анонсировали ряд новшеств в приложении Дія.

Речь идет о шеринге авто, англоязычных документах, таких как водительское удостоверение, техпаспорт и загранпаспорт.

Накануне во время брифинга ведомство сообщило, что на данный момент идет набор на тестирование шеринга авто и англоязычных документов.

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Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире украинского телемарафона Единые новости приоткрыл занавес относительно ранее анонсированных услуг в приложении.

– Мы восстанавливаем шеринг авто, то есть можно будет поделиться техпаспортом авто с другим человеком и сделать это в несколько кликов. Также сейчас мы тестируем пенсионное удостоверение, удостоверение о временном месте жительства.

Министр добавил, что эти обновления планируют выпустить уже в ближайшее время. Он сообщил, что разработчики работают над услугой – военные облигации, которые обещают скоро запустить.

— У каждого украинца будет возможность помочь ВСУ. Военные облигации работают по типу депозита: будет возможность, скажем, немного заработать на средствах, которые будут вложены в военные облигации.

По словам Федорова, военные облигации будут доступны всем физическим лицам.

— Это будет большое обновление Дії, где будет возможность получить до десяти услуг. Также мы перевели часть документов на английский для украинцев, которые сейчас находятся за границей. Чтобы они могли использовать водительское удостоверение, паспорт в разных жизненных ситуациях.

Шеринг авто в Дії

Федоров сообщил, что эта услуга будет называться Належний користувач (Надлежащий пользователь). Он объяснил, что если человек хочет, чтобы его жена или кто-то другой пользовался его автомобилем, то для этого нужно поделиться техническим паспортом.

Он добавил, что передать техпаспорт на другого можно будет в несколько кликов в Дії.