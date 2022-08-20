Серпень, 20 в 13:59

Кабінет міністрів України затвердив перелік країн, в яких українці зможуть безпечно використовувати та передавати персональні дані із застосунку Дія (Єдиного державного вебпорталу електронних послуг).

Йдеться про урядову постанову № 910 від 16 серпня цього року. Документом визначені держави, які дбають про належний захист персональних даних.

До переліку потрапили 58 країн: Австралія, Азербайджан, Аргентина, Буркіна-Фасо, Люксембург, Греція, Грузія, Ізраїль, Ірландія, Італія, Канада, Андорра, Ліхтенштейн, Монако, Бельгія, Данія, Іспанія, Марокко, Норвегія, Таїланд, Швеція, Латвія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Об’єднані Арабські Емірати, Португалія, Польща, Австрія, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Ісландія, Кабо-Верде, Кіпр, Мальта, Молдова, Північна Македонія, Сан-Марино, Сенегал, Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Словаччина, Велика Британія, США, Уругвай, Мавританія, Туніс, Туреччина, Угорщина, Німеччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія.

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У цих країнах громадяни України можуть безпечно користуватися своїми електронними документами та іншими персональними даними, які зберігаються в Дії, для отримання публічних послуг.

Іноземні установи у зазначених 58 державах за допомогою Дії отримуватимуть доступ до даних українців при оформленні послуг. Для цього Міністерство цифрової трансформації України забезпечить підключення інформаційних систем іноземних суб’єктів до Єдиного держпорталу електронних послуг.

Водночас дані українців не можна буде передавати іноземним установам з країн, котрі визнані Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом (тобто Росії), або з країн, які входять до митних та воєнних союзів із агресором (наприклад, Білорусі).

Крім того, персональні дані не можуть передаватися іноземним суб’єктам, які потрапили до затверджених Україною санкційних списків.

Незабаром у застосунку Дія з’явиться низка нових електронних документів та послуг: зокрема, пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, шеринг автомобілів та оформлення іпотеки. Зараз відбувається тестування цих послуг.