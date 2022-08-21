Это нарративы Кремля: Коваленко опроверг “уменьшение помощи Украине от партнеров”

Август, 21 в 20:38

Российская пропаганда распространяет очередные фейковые новости о полномасштабной войне в Украине. Самый популярный нарратив Кремля – это якобы “уменьшение военной помощи Украине от международных партнеров”.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, промосковские пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы “партнеры устали от Украины”. Но факты и неизменная поддержка союзников свидетельствуют совсем о другом, считает он.

— Когда я говорю о том, что якобы наши международные партнеры уменьшают помощь Украине, то понимаю, что это в первую очередь нарратив, звучащий за поребриком. Именно они очень любят распространять нарратив о том, что “партнеры от Украины уже встали, об Украине уже немного забывают” и прочее. Я это слышу с 2014 года.

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По словам военного эксперта, с 2014 года нарратив российской пропаганды видоизменился – теперь он касается не только Донбасса и Крыма, но и всей Украины.