Це наративи Кремля: Коваленко спростував “зменшення допомоги Україні від партнерів”
Російська пропаганда поширює чергові фейкові новини про повномасштабну війну в Україні. Найпопулярніший наратив Кремля – це нібито “зменшення військової допомоги Україні від міжнародних партнерів”.
Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, промосковські пропагандисти поширюють фейки про те, що начебто “партнери втомилися від України”. Однак факти та постійна підтримка союзників свідчить зовсім про інше, вважає він.
– Коли я чую про те, що нібито наші міжнародні партнери зменшують допомогу Україні, то розумію, що це першочергово наратив, який лунає за поребриком. Саме вони дуже люблять розповсюджувати наратив про те, що “партнери від України вже втомилися, про Україну вже трохи забувають” та інше. Я це чую з 2014 року.
За словами військового експерта, з 2014 року наратив російської пропаганди видозмінився – тепер він стосується не лише Донбасу та Криму, а всієї України.
– Цей наратив російської пропаганди лише трохи змінився зараз. Він стосується вже не лише Мінських домовленостей, ситуації на Донбасі та у Криму, а тепер і повномасштабної війни. Його розповсюджують російські пропагандисти через деякі інформаційні майданчики, ще й з західним розміщенням. Це найцікавіша ситуація, коли якісь західні інформаційні ресурси розповсюджують російську пропаганду, але факти стверджують про інше.