Уничтожая беспилотники в Крыму, россияне сдают информацию о своем ПВО — Коваленко

Август, 21 в 18:57

Когда российская армия в Крыму уничтожает разведывательные беспилотники, то сдает информацию о собственных системах противовоздушной обороны. А если россияне не реагируют на БПЛА, то все равно предоставляют данные о важных объектах и ​​складах.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, российские войска находятся в патовой ситуации, фактически загоняя себя в тупик.

– Зачем это делается? Не только, чтобы скрывать местонахождение ПВО, а чтобы досконально собирать информацию об их возможностях. Какое время реагирования, осуществления уничтожения, возможности реагирования на объекты того или иного размера, потому что БПЛА тоже бывают разные. Эта информация собирается и систематизируется. Россияне понимают, что сейчас те, кто запускают эти БПЛА, осуществляют полный анализ их возможностей именно на временно оккупированном Крыму. И не предоставлять эту информацию непосредственно уничтожением БПЛА они не могут.

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По мнению военного эксперта, самая главная информация – это возможности российских систем ПВО и время реагирования на угрозы из воздуха.