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Факты / Украина / Общество

Горит здание “администрации главаря ДНР” Дениса Пушилина

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Горит здание “администрации главаря ДНР” Дениса Пушилина

Вспыхнул пожар в здании “администрации главаря ДНР” и российского коллаборанта Дениса Пушилина. Пока неизвестно, выжил ли он.

— Местные СМИ сообщают о прилете по зданию так называемой “администрации главы ДНР”. Информация уточняется. Это об этом “центре принятия решений” говорили кацапы? – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Кроме пожара в “администрации Пушилина”, зафиксирован прилет возле здания “Министерства внутренних дел”.

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– “ЛНР”, что вы делаете? Остановитесь, — отметили в Telegram-канале Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Кто такой Денис Пушилин

Денис Пушилин — это российский коллаборант, второй “вожак квазиобразования ДНР” с 20 ноября 2018 года. Он стал главарем “ДНР” после убийства первого вожака Александра Захарченко в результате покушения.

По данным бывшего “министра обороны ДНР” Игоря Гиркина, Денис Пушилин является марионеткой российских кураторов.

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