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Факти / Україна / Суспільство

Горить будівля “адміністрації ватажка ДНР” Дениса Пушиліна

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Горить будівля “адміністрації ватажка ДНР” Дениса Пушиліна

Спалахнула пожежа у будівлі “адміністрації ватажка ДНР” та російського колаборанта Дениса Пушиліна. Наразі не відомо, чи вижив він.

– Місцеві ЗМІ повідомляють про прильот по будівлі так званої “адміністрації очільника ДНР”. Інформація уточнюється. Це про цей “центр прінятія рєшеній” казали кацапи? – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Крім пожежі в “адміністрації Пушиліна”, зафіксовано прильот біля будівлі “Міністерства внутрішніх справ”.

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 – “ЛНР”, що ви робите? Зупиніться, – зазначили у Telegram-каналі Збройні сили України. Війна з окупантами.

Хто такий Денис Пушилін

Денис Пушилін — це російський колаборант, другий “ватажок квазіутворення ДНР” з 20 листопада 2018 року. Він став главарем “ДНР” після вбивства першого ватажка Олександра Захарченка внаслідок замаху.

За даними колишнього “міністра оборони ДНР” Ігора Гіркіна, Денис Пушилін є маріонеткою російських кураторів.

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