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Факты / Украина / Общество

Война изменила шоппинг. Что важно для украинцев при выборе товаров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Война изменила шоппинг. Что важно для украинцев при выборе товаров
Фото: Pexels

Почти половина украинских потребителей (44%) выбирают бренды по следующим критериям:

  • поддержка армии,
  • политическая позиция,
  • язык общения,
  • сотрудничества со страной-агрессором.

И война в Украине серьезно повлияла на эту новую “требовательность” людей.

К такому выводу пришла исследовательская компания Gradus Research, которая спросила у украинцев, какие аспекты деятельности брендов влияют на их решение о покупке тех или иных товаров или услуг, кроме цены и наличия на полке.

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Справка. Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет, по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля (2022): 15-16 августа. Опрошено 1050 респондентов.

По результатам опроса сейчас доминирующим критерием выбора среди потребителей являются две активности брендов: помощь ВСУ и ведение бизнеса в России, на это обращают внимание 44% и 34% респондентов соответственно.

 

Для 21% граждан важна волонтерская деятельность бренда. Наличие понятной политической позиции является важным аспектом выбора для 18% покупателей. Языковой вопрос имеет определенный вес — 16% украинцев следят за тем, на каком языке коммуницирует бренд.

Больше всего по вышеуказанным показателям одежду выбирают люди в возрасте 18-24 года.

– Война заставила нас поделить мир на “своих” и “чужих”, и это не обошло сферу потребления. Покупатели все меньше не прощают брендам их нейтралитет, и все больше ожидают, что бренды займут понятную позицию и вместе с украинцами будут делать что-то для победы в войне, — комментирует основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Эта новая “требовательность” потребителей применяется вне зависимости от статуса бренда: теперь четкую позицию украинцы хотят видеть как от крупных национальных компаний, так и от условного производителя йогурта или туалетной бумаги.

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