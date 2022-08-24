Війна змінила шопінг. Що важливо для українців при виборі товарів

Серпень, 23 в 21:19

Майже половина українських споживачів (44%) обирають бренди відносно таких критеріїв:

підтримка армії,

політична позиція,

мова спілкування,

співпраця з країною-агресором.

І війна в Україні серйозно вплинула на цю нову “вимогливість” людей.

Такого висновку дійшла дослідницька компанія Gradus Research, яка запитала українців, які аспекти діяльності брендів впливають на їхнє рішення про купівлю тих чи інших товарів або послуг крім ціни та наявності на полиці.

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Довідка. Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля (2022): 15-16 серпня. Розмір вибірки: 1050 респондентів.

За результатами опитування, зараз домінуючим критерієм вибору серед споживачів є дві активності брендів: допомога ЗСУ та ведення бізнесу в росії, на це звертають увагу 44% і 34% респондентів відповідно.

Для 21% громадян є важливою волонтерська діяльність бренду. Наявність зрозумілої політичної позиції — важливий аспект вибору для 18% покупців. Мовне питання також має певну вагу —16% українців слідкують за тим, якою мовою комунікує бренд.

Найбільше за вищевказаними показниками одяг обирають люди віком 18-24 роки.

– Війна змусила нас поділити світ на “своїх” і “чужих”, і це не обійшло сферу споживання. Покупці все менше пробачають брендам їхній нейтралітет, і все більше очікують, що бренди займуть зрозумілу позицію, і разом з українцями будуть робити щось для перемоги у війні, — коментує засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Ця нова “вимогливість” споживачів застосовується безвідносно розміру бренду: тепер чітку позицію українці хочуть бачити як від великих національних компаній, так і від умовного виробника йогурту чи туалетного паперу.