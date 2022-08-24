Патриотическая, ценностная, креативная: почему Украина может гордиться своей молодежью

Август, 24 в 11:37

Даже в условиях полномасштабной войны украинская молодежь продолжает развиваться и помогать Украине бороться за победу.

Молодежь стоит на обороне страны и в тылу, инициирует и внедряет реформы, делает научные открытия и создает креативные проекты.

Ко Дню Независимости мы расспросили социологов, общественных деятелей, ученых, лидеров мнений, за что стране стоит гордиться украинской молодежью.

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— 81% украинской молодежи гордится своим гражданством, — в 2015 году к такому выводу пришли социологи GfK Ukraine в своем исследовании по заказу Министерства молодежи и спорта Украины.

Но сейчас эта цифра достигает всех 90% — убежден генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, опираясь на исследование заведения.

— Если раньше наши респонденты, говоря, что они гордятся своим государством, на самом деле относились чрезвычайно критично к нему, то сейчас, во время полномасштабной войны, ситуация существенно изменилась. Население, и прежде всего молодежь, поняло, что ему есть, что терять. И оно стало иначе оценивать страну, в которой живет. Молодежь поняла, что может потерять не просто будущее, а жизнь в той стране, которая была до этого. Они осознали, что могут оказаться в таком тоталитарном государстве, как Россия. Поэтому поняли, что по сравнению с Россией, мы имеем немало преимуществ, прежде всего свободу, — говорит Паниотто.

Основание для патриотизма существует всегда. Молодежь растет, привыкает к родному краю, к его природе, всегда имеет свои интересы: музыку, литературу, спорт и так далее. А война представляет угрозу того, что это все у них отнимут.

Ситуация в России показывает, что это государство становится все более авторитарным, даже тоталитарным. Молодежь благодаря тому, что родилась уже в свободной стране, все больше осознает, что не хочет жить в такой стране, как РФ.

А те зверства, совершенные россиянами в Буче, Ирпене и других городах и впоследствии поддержанные российским народом, очень усиливают желание украинцев бороться с Россией и не допустить, чтобы она воцарилась в Украине.

Современная украинская молодежь – прогрессивная

Исследования показывают, что наша молодежь заботится о собственном здоровье, а потому и о качестве своей жизни. По статистике, уровень здоровья молодежи преобладает над другими поколениями украинцев.

Именно молодежь является самой большой частью населения по уровню счастья. Если общая доля украинцев, считающих себя счастливыми, составляет примерно 60%, то у молодежи этот показатель превышает 80%. Среди молодежи больше всего атеистов — вдвое больше остального населения.

Именно молодежь больше всего пользуется интернетом и современными технологиями, поэтому интегрирована в современное информационное пространство. 93% молодого населения в возрасте 18-29 лет ежедневно пользуются сетью в противоположность людям 70+, среди которых ее используют только 27%.

Эта интегрированность в информационное пространство позволяет ей развиваться интеллектуально и мировоззренчески. Сейчас внуки учат своих дедушек и бабушек, как пользоваться гаджетами. 100 лет назад такое трудно было вообразить. Ведь старшие люди всегда были более образованы и имели больше жизненного опыта, поэтому только они могли делиться знаниями с младшими поколениями. Сейчас имеем ситуацию наоборот.

— Молодые украинцы – те, ради кого я сейчас нахожусь в армии, – так мотивирует свое желание защищать свой народ Федор Шандор, доктор философских наук, заведующий кафедрой социологии и социальной работы Ужгородского национального университета.

Шандор известен на всю Украину еще и как профессор, который вел лекции из окопа. Ведь сейчас он стрелок 68 батальона 101 бригады территориальной обороны Закарпатской области. Даже временно сменив университет на войско, он не оставляет преподавательское дело, убеждает, что будущее Украины — за образованной молодежью. Потому необразованные россияне и убивают образованных украинцев.

— Сегодняшняя украинская молодежь – это однозначно лучшее, что есть у Украины. Украина – это не только административная территория. Это не только Днепр, Карпаты, Черное или Азовское моря. Это непосредственно люди, наполняющие ее. Соответственно, каждое растение дает плод, каждое поколение дает своих детей. В частности, лучший созревший плод – это молодежь. Этой молодежи мы благодарны за патриотизм. За то, что она не дала просоветскому поколению уничтожить наше государство. Если бы не молодежь Оранжевой революции, если бы не молодежь Майдана, если бы не молодежь, которая пошла в добровольческие батальоны ТРО или ВСУ, нас просто могло бы и не быть. Поэтому наша молодежь – это не только о патриотизме, это тот национальный стержень, молодецкий, казацкий и действительно украинский, — говорит Шандор.

– В чем, считаете, фундамент патриотичности современной молодежи? Какую роль здесь сыграла полномасштабная война?

— О феномене патриотичности мы будем говорить после этой войны. Патриотичность состоит не только в том, чтобы воевать и бороться за независимость. Патриотичность состоит в том, чтобы вернуться на родину и восстанавливать ее после уничтожения россиянами.

Я надеюсь, как и в старые казацкие времена, украинская молодежь вернется и покажет Славу всей Украины. Мы имеем возможность развивать государство не только с нуля, не только после войны, но и со всем миром. И патриотичность заключается в том, что где бы ни жили украинцы, они всегда частицу своей души и семейной экономики передадут в большую семью под названием Украина.

– Почему патриотизм — это гордость не за паспорт, а за национальную идентичность?

— Наша гордость не может существовать как бюрократический идентификатор (паспорт). Она существует, потому что ты являешься представителем или частицей той ДНК, которую мы называем Украина.

Не только из-за известных писателей, художников, которые творили культуру этого государства. Не только из-за ученых, патриотов, мужественных героев УНР, УПА, ОУН, казаков, периода княжеского государства. Но и из-за того, что мы в самые трудные времена знали, что украинская пословица “моя хата с краю” всегда играла не на руку врагам. Все считали, что украинцы никогда не будут оберегать свою страну, государство, семью.

Но в итоге украинцы никогда не оставались “с краю”. Возможно, те, кто был чужд этой территории, кто чужд этой ДНК, и становились теми коллаборантами, на которых ориентировались враги. А мы, верившие в семью украинскую, украинскую землю, украинскую идею, прожили век и сохранили эту идентичность, несмотря на враждебное окружение.

– Современная молодежь — это преимущественно те, кто родился в свободной Украине. Как этот факт сказался на ее мировоззрении?

— Понятия современной молодежи – разные. Современный – это отвечающий реалиям глобальным. Демократия, позитивное отношение к окружающей среде. То есть экология, уважение к другой культуре. По сути, сама культурная цивилизация.

Сейчас идет война двух цивилизаций. Цивилизации, которая не является гуманной и человечной, и цивилизации другого мира, представителями которой мы являемся, правда теперь с оружием в руках.

Молодежь — это не те, кому меньше 28 или 35 лет, это те, кто считает себя молодежью. Вы можете быть молодым, но жить старыми стереотипами варварства, войны, убийства. Я не могу назвать современной молодежью людей, которые поддерживают войны. Которые за то, чтобы убивать — как в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах, где побывали оккупанты. Это не молодежь, и она точно не современна.

Мы не то что другие, мы люди. Мы личности. И украинская молодежь играет в этом первостепенную роль. Я надеюсь, что рано или поздно буду смотреть на молодежь, которая не только будет платить нам пенсии или работать на нашу старость. А на ту, которая будет давать осознание, что все проделанное на передовой — не зря.

Как молодежь сейчас относится ко вступлению Украины в НАТО и ЕС?

Результаты исследования Киевского международного института социологии в июне 2021 года показывают, что за вступление в ЕС проголосовало бы 54% молодежи в возрасте 18-40 лет (т. е. те, кто родился или формировался в независимой Украине, 40-летние практически всю сознательную жизнь, с 10 лет, уже жили в условиях независимости), против – 19%, другие не участвовали бы в голосовании.

Респонденты возрастом 18-40 лет в 2021 и 2022 годах:

За вступление в ЕС За вступление в НАТО июнь 2021 июль 2022 июнь 2021 июль2022 Запад 72,4% 82,9% 62,8% 74,5% Центр 58,9% 81,9% 48,8% 75,0% Юг 38,8% 72,3% 30,4% 61,9% Восток 28,8% 65,2% 26,7% 45,1% Вместе 53,7% 77,7% 45,3% 68,0%

При этом была большая региональная дифференциация. На Западе за вступление в ЕС проголосовало бы 72% молодежи, на Востоке – 28% (разница в 44%). В июле 2022 года за вступление в ЕС проголосовало бы 78% молодежи, а против лишь 4%. Региональная разница уменьшилась – на Западе за проголосовало бы 83%, на Востоке – 65%, то есть разница уже не 44%, а только 18%.

За вступление в НАТО в 2021-м проголосовало бы 45% молодежи, против – 23%, а в июле 2022-го уже 68% молодежи поддержали бы вступление в НАТО, а против только 7%.

Что касается региональной дифференциации, то она сохранилась, хотя и несколько уменьшилась (с 36% до 29%). Если в 2021 году на Юге и Востоке большинство молодежи было против вступления в НАТО, то сейчас его поддерживает молодежь во всех регионах.