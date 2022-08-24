Август, 24 в 7:00

24 августа Украина отмечает 31-летие своей независимости. Три десятилетия назад, после распада СССР, украинцы выбрали свой путь.

Мы отвоевали право наконец-то самостоятельно определять, куда двигаться и в каком направлении развиваться. На Всеукраинском референдуме в 1991 году украинцы четко определили, что хотят жить в суверенном и независимом государстве, а не быть частью империи.

Как украинцы борются за свою независимость и что изменилось за полгода полномасштабной войны – читайте в материале.

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Миф о “братских народах” и искажение истории

Для России развал “тюрьмы народов” оказался настоящей трагедией. Ведь в Кремле не могли смириться с тем, что их искусственно созданные теории о так называемых братских народах — украинцах, россиянах и белорусах — не действуют, потому что это лишь выдумки пропаганды.

Россия пыталась всячески исправить ситуацию и вернуть Украину под опеку “старшего брата”. Начали россияне с искажения нашей истории и создания ее собственной версии.

Именно с подачи пропагандистов Россия вдруг стала наследницей Киевской Руси и присвоила все достояния цивилизованного государства, которое сформировалось еще в IX веке с центром в Киеве.

Однако этого было мало, поэтому появилось еще одно больное произведение советской пропаганды — миф о “едином народе”. Это была попытка РФ отрицать право украинцев и белорусов на собственный исторический выбор.

Этот тезис, как настоящую мантру, Россия повторяла постоянно. В течение десятилетий его пытались закрепить в сознании украинцев.

Но в 2013 году Революция достоинства показала россиянам, что у них ничего не получится и что наш народ – не “младший брат”. Зимой 2014 года украинцы доказали, что ценой собственной крови готовы отстаивать право на собственный исторический путь.

Они показали всему миру, что Украина – это страна демократических ценностей, которая никогда не согласится стать частью империи.

Тогда Россия решила нанести первый “братский” удар. В 2014 году она развязала войну на Востоке нашего государства и аннексировала Крым. Но и это не сломило украинцев. Мы продолжали сражаться за свои территории.

Однако в феврале этого года имперские желания президента РФ Владимира Путина достигли пика. Свобода украинского народа, его непокорность и стойкость годами не давали покоя диктатору.

Ночью 24 февраля Россия решила нанести второй коварный “братский” удар и начать полномасштабную войну против Украины. Пока глава Кремля мечтал о захвате Киева за три дня и параде своих оккупационных войск по Крещатику, украинцы еще раз показали свою стойкость и непокорность.

Уже полгода весь сплоченный украинский народ дает достойный отпор российскому врагу. Между тем россияне не понимают, как же мог потерпеть крах их казалось бы “блестящий” план.

На самом деле в Кремле так увлеклись созданием альтернативной реальности, пропагандой и искажением истории, что упустили одну важную деталь — Украина боролась за свою независимость годами. Она не была подарком, который мы получили в 1991 году.

Украинцы боролись за свою независимость горькой ценой целых поколений. Поэтому слишком наивно было надеяться, что в этот раз будет по-другому.

Как изменились украинцы за полгода войны?

Религиовед и культуролог Евгений Сависько в комментарии Фактам ICTV объясняет, что за шесть месяцев войны украинцы изменились прежде всего ментально и психологически.

Он отмечает, что сегодня мы меньше внимания обращаем на бытовые мелочи, но стали больше интересоваться, кто мы и какими хотим стать, каким видим наше государство.

– Полгода войны показали, что украинцы – нация. Настоящая и способная самоорганизовываться в любых условиях, не имея никаких указаний, что и как делать. Мы доказали всем, что украинцы остаются людьми даже тогда, когда вокруг ад. Часть – отсеялась, и это естественно. Но большая часть – борется. Кто на фронте, кто в тылу. У каждого свой фронт, – рассказал культуролог.

По мнению Евгения Сависько, именно сегодня строится новое, современное Украинское государство. Появляются новые герои, лидеры, формируется целостная идеология современной Украины.

По его словам, уже можно утверждать, что нынешняя война стала одним из важнейших этапов не только отечественной истории, но и мировой геополитики. Однако ее настоящие последствия будут ощутимы спустя десятилетия после завершения.

– Свобода, полученная в 1991 году, не слишком ценилась. Скорее воспринималась как нечто должное. Все произошло тихо, мирно и не слишком заметно. Другое дело сейчас. Начало приходить осознание цены свободы. Исчезает то, что мешало. Остается необходимое, меняется сознание. У нашего государства возникает действительно мировой авторитет. Есть те, кто нас уважает, но уже есть и те, кто боится. Закаляется новая армия, а Вооруженные силы стали символом новой Украины, — убежден Евгений Сависько.

Кульминация борьбы за независимость?

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения им. Грушевского НАН Украины Дмитрий Гордиенко говорит Фактам ICTV, что за полгода полномасштабной войны однозначно стало больше самоидентифицированных украинцев.

Но, по его мнению, называть эту войну кульминацией борьбы за независимость еще рано.

– Война за независимость с перерывами длится уже триста лет. В годы Украинской революции, по источникам того времени, все были убеждены, что вот-вот и Украина наконец станет независимой. Подобные мнения у украинской эмиграции были и в 1941 году. Поэтому, станет ли эта война кульминацией борьбы за независимость – покажет ее результат, — считает историк.

В то же время Дмитрий Гордиенко убежден, что важные изменения за эти полгода все же произошли. Во-первых, можно констатировать окончательный разрыв с Москвой.

Во-вторых, произошел окончательный крах “русского мира”, как и крах пророссийской внешней политики в сознании. Украинцы глубоко почувствовали себя частью цивилизованного мира, а не постсоветского пространства.

– Окончательно умерла идея “единого народа”, которую Россия культивировала более 200 лет. Украинцы четко осознали себя отдельным народом, с отдельным языком, культурой, традицией, историей. Изменился так называемый водораздел украинской новейшей истории. В-третьих, самое главное, изменились центры тяжести в Восточной Европе в нашу сторону. У Украины есть все шансы стать региональным лидером и за короткий срок войти в клуб великих мировых государств, — убежден историк.

По словам Дмитрия Гордиенко, независимость становится ценностью, за которую заплачено кровью, здоровьем, благополучием.

По его мнению, независимость и Украина для граждан становятся неотъемлемой частью жизни. Историк уверен, что высокая цена свободы, которую приходится платить украинцам, на ближайшие поколения станет гарантом независимости.

Что говорит социология?

Согласно опросу, проведенному Социологической группой Рейтинг, 98% граждан верят, что Украина победит в войне. Еще 64% утверждают, что после этой войны мы сохраним все территории в пределах международно признанных границ 1991 года.

В то же время другой опрос от Киевского международного института социологии только подтверждает то, что российский миф о “едином народе” не сработал. Ведь абсолютное большинство украинцев – 79% – считают, что между Украиной и Россией должны быть закрытые границы с визами и таможнями.

Хотя еще до полномасштабного вторжения этот процент был на уровне 44. Заместитель директора КМИСа Антон Грушецкий говорит, что такие результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что в разных аспектах украинцы окончательно прощаются с Российской империей.

По его словам, с 2014 года идея “объединения” окончательно маргинализировалась и держалась на уровне 5-6%. Но после февраля 2022 года украинцы независимо от региона или языка стремятся отгородиться от РФ.

Кроме того, социология указывает на то, что за 31 год независимости у украинцев выработалось четкое понимание, что они, прежде всего, граждане своей страны.

Во время июльского опроса КМИСа, на вопрос Кем Вы себя прежде всего считаете?, который касался идентичности в территориальном и политическом контекстах, почти 85% опрошенных выбрали вариант ответа гражданином Украины.

Жителем своего населенного пункта или региона себя считают чуть больше 6%. Гражданином мира или Европы себя назвали почти 4%. Около 3% считают себя представителем этноса или нации.

Поэтому, за небольшим исключением, население Украины считает себя, прежде всего, гражданами своей страны.

Показательна также динамика изменений, зафиксированная в 1992 году и в период с 2000 года и по настоящее время. Согласно данным Института социологии НАН Украины, гражданская идентичность за этот период выросла почти вдвое – с 45,6% до 84,6%.

По итогам шести месяцев полномасштабной войны одно ясно точно – украинцы изменились. Однако борьба за нашу независимость продолжается. Какими будут ее результаты, зависит от каждого украинца.

Но наша история является лучшим доказательством того, что независимость – это не просто слова. Это самая высокая ценность для украинцев, за которую они готовы сражаться до конца.