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Факты / Украина / Общество

Безработные могут получать субсидию: что нужно сделать

Юля Захарченко, редактор ленты
Гроші
Фото: Depositphotos

Для получения субсидии безработным украинцам необходимо зарегистрироваться в центре занятости. Это взаимосвязано с системой назначения финансовой поддержки, во время которой государство учитывает доходы граждан.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, субсидия назначается с учетом дохода, который члены домохозяйства имели предыдущие шесть месяцев.

— Сейчас ситуация динамичная, картина доходов семьи может меняться кардинально в быстром темпе. Еще на период карантина было предусмотрено: граждане, которые потеряли работу, зарегистрировались в центрах занятости и получают пособие по безработице, могут обратиться и получить субсидию не с учетом дохода за предыдущие шесть месяцев, а с учетом размера пособия по безработице, которое они получали в предыдущем месяцы.

Заместитель министра рассказал алгоритм действий: в случае потери работы гражданин имеет право обратиться в центр занятости и встать на учет. Во время безработицы человек будет получать материальную помощь, однако из имеющегося дохода государство будет назначать субсидию.

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