ВСУ закрывают крышку котла: Жданов рассказал, что ждет россиян в Херсонской области

Август, 27 в 12:47

Когда произойдет деоккупация Херсона и области, это сломает все захватнические планы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов. Он рассказал об успехах ВСУ на Херсонском направлении.

— Наш Генеральный штаб, я так понимаю, приступил к планомерному уничтожению российской группировки. И у них остается выбор: либо они уходят, либо погибают под нашим огневым воздействием. Мы практически добиванием этих мостов закрываем крышку котла, особенно для группировки, которая находится именно в Херсоне и на Николаевском направлении. Хотя Каховка тоже не отстает, потому что мы там тоже мост добиваем через дамбу и там уже тоже тяжелая техника заходить не может.

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По словам военного эксперта, Вооруженные силы Украины могут и уже планируют конкретно ударить по системе обороны российских оккупантов.