ВСУ закрывают крышку котла: Жданов рассказал, что ждет россиян в Херсонской области
Когда произойдет деоккупация Херсона и области, это сломает все захватнические планы российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов. Он рассказал об успехах ВСУ на Херсонском направлении.
— Наш Генеральный штаб, я так понимаю, приступил к планомерному уничтожению российской группировки. И у них остается выбор: либо они уходят, либо погибают под нашим огневым воздействием.
Мы практически добиванием этих мостов закрываем крышку котла, особенно для группировки, которая находится именно в Херсоне и на Николаевском направлении. Хотя Каховка тоже не отстает, потому что мы там тоже мост добиваем через дамбу и там уже тоже тяжелая техника заходить не может.
По словам военного эксперта, Вооруженные силы Украины могут и уже планируют конкретно ударить по системе обороны российских оккупантов.
— Что касается самой системы обороны, то да, вот этот плацдарм, который они ставили на правом берегу, дает нам возможность выхода на Днепр. Отмеряйте от Днепра еще 70 км — это будет полоса сплошного огневого поражения Вооруженными силами Украины. Да, это может вызвать цепную реакцию, поэтому может посыпаться оборона всего Юга, особенно побережья, — заявил Жданов.