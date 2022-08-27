Безробітні можуть отримувати субсидію: що потрібно зробити

Серпень, 27 в 15:42

Для отримання субсидії безробітним українцям потрібно зареєструватися у центрі зайнятості. Це взаємопов’язано з системою призначення фінансової підтримки, під час якої держава враховує доходи громадян.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. Ща його словами, субсидія призначається з огляду на дохід, який члени домогосподарства мали попередні шість місяців.

– Зараз ситуація динамічна, картина доходів сім’ї може змінюватись кардинально у швидкому темпі. Ще на період карантину було передбачено: громадяни, які втратили роботу, зареєструвались в центрах зайнятості та отримують допомогу з безробіття, можуть звернутись та отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців, а з урахуванням розміру допомоги з безробіття, яку вони отримували в попередньому місяці.

Заступник міністра розповів алгоритм дій: у разі втрати роботи громадянин має право звернутися до центру зайнятості та стати на облік. Під час безробіття людина отримуватиме матеріальну допомогу, проте з наявного доходу держава призначатиме субсидію.