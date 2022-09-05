Сентябрь, 05 в 17:06

В ближайшее время в Украине должен начаться отопительный сезон.

Украинская власть неоднократно подчеркивала, что в этом году украинцам стоит запасаться теплыми вещами и утеплять свои дома, ведь в квартирах будет прохладно.

Когда именно пустят тепло в дома украинцев и как будет происходить отопление в квартирах и частных учреждениях — далее в материале Фактов ICTV.

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Отопительный сезон 2022-2023: когда начало

Отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным в истории Украины, поскольку российские войска разрушили более 200 котельных и очень сильно повредили Кременчугскую, Черниговскую, Охтырскую, Луганске, Северодонецке ТЭЦ.

Несмотря на это, отопительный сезон в Украине начнется, когда на улице температура воздуха упадет ниже 8 градусов тепла.

Кроме того, в квартирах украинцев зимой должно быть не менее 18 градусов.

Об этом говорится в ответе Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона на запрос РБК-Украина.

Кроме того, в ответе на запрос сказано, что решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления.

— Отопительный период начинается не позднее чем в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается не раньше, чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С, — говорится в ответе Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что отопительный сезон в украинских регионах должна начаться после 15 октября, но дату могут и подвинуть из-за погодных условий.

— Отопительный сезон в Украине начнется после 15 октября — с учетом погодных условий. Мы уже выходим на показатель, близкий к 70% подготовки сетей и систем ЖКХ, — сказал министр.

Какая будет температура в домах и коммунальных учреждениях

Действующими нормами определено, что температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в угловых комнатах +20°С.

В случае отклонения от этих показателей теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет платы за период такого отклонения.