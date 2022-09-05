Отопительный сезон в Украине: когда в дома пустят тепло и какой будет температура
В ближайшее время в Украине должен начаться отопительный сезон.
Украинская власть неоднократно подчеркивала, что в этом году украинцам стоит запасаться теплыми вещами и утеплять свои дома, ведь в квартирах будет прохладно.
Когда именно пустят тепло в дома украинцев и как будет происходить отопление в квартирах и частных учреждениях — далее в материале Фактов ICTV.
Отопительный сезон 2022-2023: когда начало
Отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным в истории Украины, поскольку российские войска разрушили более 200 котельных и очень сильно повредили Кременчугскую, Черниговскую, Охтырскую, Луганске, Северодонецке ТЭЦ.
Несмотря на это, отопительный сезон в Украине начнется, когда на улице температура воздуха упадет ниже 8 градусов тепла.
Кроме того, в квартирах украинцев зимой должно быть не менее 18 градусов.
Об этом говорится в ответе Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона на запрос РБК-Украина.
Кроме того, в ответе на запрос сказано, что решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления.
— Отопительный период начинается не позднее чем в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается не раньше, чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С, — говорится в ответе Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона.
В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что отопительный сезон в украинских регионах должна начаться после 15 октября, но дату могут и подвинуть из-за погодных условий.
— Отопительный сезон в Украине начнется после 15 октября — с учетом погодных условий. Мы уже выходим на показатель, близкий к 70% подготовки сетей и систем ЖКХ, — сказал министр.
Какая будет температура в домах и коммунальных учреждениях
Действующими нормами определено, что температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в угловых комнатах +20°С.
В случае отклонения от этих показателей теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет платы за период такого отклонения.
— Решение местных органов самоуправления о начале и окончании отопительного периода принимается с учетом климатических условий для обеспечения населения отоплением в соответствии с государственными санитарными нормами и правилами, и прежде всего для обеспечения теплом объектов социальной сферы (дошкольных учреждений, учебных заведений, учреждений здравоохранения). Иное действующим законодательством не предусмотрено, — говорится в ответе Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона.