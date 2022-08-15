Август, 15 в 17:35

Зима в этом году будет очень тяжелой. И хотя власти Киева сделают все возможное, чтобы обеспечить отопление в домах, однако жителям столицы все же следует готовить теплую одежду и одеяла.

Об этом рассказал в одном из интервью мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопрос, хватит ли городу газа и электричества во время отопительного сезона.

Он не исключает, что этой зимой температура в домах киевлян будет ниже нормы.

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– Не хочу всех успокаивать и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии… Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18, — подчеркнул Кличко.

По словам мэра, в Кабинете министров заверили, что газ для населения будет, а тарифы не будут повышаться.

– Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем, – добавил Кличко.

По его словам, на подобные случаи уже закуплены генераторы и топливо для них. В первую очередь их будут использовать в больницах, школах и детсадах.

Допускает Кличко и возможные перебои с электроэнергией. В то же время он заверил, что киевские власти сделают все, чтобы этого не произошло.

– Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа, у нас есть запасы мазута. Некоторое время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему, — объяснил глава столицы.

Комментируя ситуацию с возвращением киевлян в город, Кличко заявил, что все будет зависеть от ситуации на фронте. По его словам, в марте в Киеве находились около 1 млн жителей, многие женщины и дети уехали из-за полномасштабного вторжения войск РФ. Сейчас же, согласно данным мобильных операторов, в Киеве проживают около 3 млн человек.

Из них до 120 тыс. внутренних переселенцев. Однако, по расчетам власти, на самом деле переселенцев больше (около 200 тыс.). А до 1 млн киевлян до сих пор не вернулись в город.

В начале августа в правительстве сообщали, что Украина готова к отопительному сезону почти на 60%. Был отремонтирован 141 объект теплоснабжения и восстановлены две ТЭЦ, которые получили повреждения от обстрелов.

Отопительный сезон в Украине планируют традиционно начать после 15 октября, но с учетом погодных условий.