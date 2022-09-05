Вересень, 05 в 17:06

Найближчим часом в Україні повинен розпочатися опалювальний сезон.

Українська влада неодноразово наголошувала на тому, що цьогоріч українцям варто запасатися теплими речами та утеплювати свої оселі, адже в будинках буде прохолодно.

Коли саме пустять тепло в оселі українців та як відбуватиметься опалення в будинках та приватних установах – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Опалювальний сезон 2022-2023: коли початок

Опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим в історії України, оскільки російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.

Незважаючи на це, опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли надворі температура повітря впаде нижче 8 градусів тепла.

Крім того, у квартирах українців взимку повинно бути не менше 18 градусів.

Про це йдеться у відповіді Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінірегіону на запит РБК-Україна.

Крім того, у відповіді на запит сказано, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування.

– Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С, – йдеться у відповіді Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінірегіону.

У свою чергу міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в українських регіонах має розпочатися після 15 жовтня, але дату можуть і посунути через погодні умови.

– Опалювальний сезон в Україні розпочнеться після 15 жовтня — з урахуванням погодних умов. Ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ, — сказав міністр.

Яка буде температура в будинках та комунальних установах

Чинними нормами визначено, що температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°С, а у наріжних кімнатах +20°С.

В разі відхилення від цих показників теплопостачальна організація зобов’язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення.