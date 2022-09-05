Сентябрь, 05 в 15:29

В Украине обновились тарифы по судебному сбору. Соответственно, поднялась и цена на расторжение брака. Сколько придется заплатить, чтобы развестись в этом году – смотрите в материале.

Развод с детьми: сколько стоит

Если в браке был ребенок, родители должны разводиться только через суд и подавать заявление именно туда. Сбор составляет 908 грн. Его должен уплатить истец, однако бывший партнер может взять эти расходы добровольно или на основании суда.

Особенности процедуры развода с детьми

Адвокат Иван Либерман отмечает, что после того, как родители подали иск в суд, паре дают время на примирение. Максимальный срок – 6 месяцев.

Сейчас смотрят

– Особенностью развода, когда в браке были дети, является то, что если другая сторона дважды не появляется в суд и не предоставила никакой информации, подтверждающей, что она не может явиться на судебное заседание, суд не спешит выносить дело сразу на третье судебное заседание. Судьи все равно пытаются максимально дотянуться до ответчика или другой стороны, являющейся участником процесса. Это делается для того, чтобы убедиться в том, что другое лицо, скажем, мужчина, не является в суд умышленно или по каким-либо другим причинам. Суды сейчас подходят к таким делам очень лояльно, и пытаются дать больше времени на размышления парам, у которых есть дети, – говорит адвокат.

Либерман также комментирует особенности назначения алиментов после развода.

– Алименты назначаются в любом случае, однако размер алиментов зависит от того, как та или иная сторона доказала способность или неспособность платить конкретную сумму и из чего они исходят. Они могут исходить из заработных плат, активов, пассивных активов и т.д. Сегодня из гражданско-процессуального кодекса каждая сторона должна доказать те или иные обстоятельства, на которые она ссылается, и подготовиться к судебному процессу до того, как подадут иск в суд. Поэтому к суду нужно готовиться долго и настойчиво. Судебные процессы с такими подготовками проходят очень быстро и динамично, ведь все необходимые доказательства – поданы в суд, – говорит эксперт.

Адвокат добавляет, что размер алиментов также устанавливается судом.

– Суд устанавливает размер алиментов по убеждению по недоказанности истца или ответчика, которое подтверждается документально (выводами экспертов, специалистов, выписками из налоговых, из реестров вещно-имущественных прав, реестра транспортных средств и т.д). В случае, если ответчик является неплатежеспособным (безработным и нигде не зарегистрированным), тогда суд устанавливает минимальный размер алиментов, – рассказывает Либерман.

Адвокат добавляет, что бывают случаи, когда алименты выплачивает не ответчик, а государство.