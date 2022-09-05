Вересень, 05 в 15:29

В Україні оновилися тарифи судового збору. Відповідно, піднялася й ціна на розірвання шлюбу. Скільки доведеться заплатити, щоб розлучитися цьогоріч – дивіться в матеріалі.

Розлучення з дітьми: скільки коштує

Якщо у шлюбі була дитина, то батьки повинні розлучатися тільки через суд і подавати заяву саме туди. Збір становить 908 грн. Його повинен сплатити позивач, однак колишній партнер може взяти ці витрати на себе добровільно або на підставі суду.

Особливості процедури розлучення з дітьми

Адвокат Іван Ліберман зазначає, що після того, як батьки подали позов до суду, парі дають певний час на примирення. Максимальний термін – 6 місяців.

Зараз дивляться

– Особливістю розлучення, коли в шлюбі були діти, є те, що якщо інша сторона двічі не з’являється до суду і не подала жодної інформації, яка підтверджує, що вона не може з’явитися на судове засідання, суд не поспішає виносити справу одразу на третє судове засідання. Судді все одно намагаються максимально дотягнутися до відповідача або іншої сторони, яка є учасником процесу. Це робиться для того, щоби впевнитися в тому, що інша особа, скажімо, чоловік, не з’являється до суду умисно або з якихось інших причин. Суди зараз підходять до таких справ дуже лояльно, і намагаються дати більше часу на роздуми парам, у яких є діти, – каже адвокат.

Ліберман також коментує особливості призначення аліментів після розлучення.

– Аліменти призначаються у будь-якому випадку, однак розмір аліментів залежить від того, як та чи інша сторона довела спроможність або неспроможність сплачувати конкретну суму і з чого вони виходять. Вони можуть виходити із заробітніх плат, активів, із пасивних активів і т.д. Сьогодні з цивільно-процесуального кодексу кожна сторона має довести ті чи інші обставини, на які вона посилається, і підготуватися до судового процесу ще до того, як подадуть позов до суду. Тому до суду потрібно готуватися довго і наполегливо. Судові процеси з такими підготовками проходять дуже швидко і динамічно, адже всі потрібні докази – подані до суду, – каже експерт.

Адвокат додає, що розмір аліментів також встановлює суд.

– Суд встановлює розмір аліментів на переконання за недоведеністю позивача або відповідача, яке підтверджується документально (висновками експертів, спеціалістів, виписками з податкових, з реєстрів речових-майнових прав, реєстру транспортних засобів і т.д). В разі, якщо відповідач є неплатоспроможним (безробітним і ніде не зареєстрованим), тоді суд встановлює мінімальний розмір сплати аліментів, – розповідає Ліберман.

Адвокат додає, що бувають випадки, коли аліменти виплачує не відповідач, а держава.