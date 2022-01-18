В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Украины при разводе раздела подлежит только имущество, принадлежащее супругам на праве совместной собственности.

Личная частная собственность каждого супруга — это то имущество, которое принадлежит только одному из супругов.

Согласно ст. 57 Семейного Кодекса Украины личной частной собственностью жены или мужа:

Имущество, приобретенное до брака;

имущество, приобретенное за время брака, но на основании договора дарения или наследства;

имущество, приобретенное за время брака, но за средства, принадлежавшие супруге (супругу) лично;

жилье, приобретенное за время брака в результате его приватизации в соответствии с Законом Украины “О приватизации государственного жилищного фонда”;

земельный участок, приобретенный за время брака в результате приватизации земельного участка, находившегося в пользовании жены или мужа, или полученный в результате приватизации земельных участков или в пределах норм бесплатной приватизации, определенных Земельным кодексом Украины;

вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности, даже когда они были приобретены за счет общих средств супругов;

премии, награды, которые супруга (супруг) получили за личные награды. Суд может признать за вторым супругом право на долю этой премии, если будет установлено, что он своими действиями (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей) способствовал получению премии или награды;

средства, полученные как возмещение за утрату (повреждение) вещи, принадлежащей супруге (супругу), а также как возмещение морального вреда;

страховые суммы, полученные по обязательному личному страхованию, а также по добровольному личному страхованию, если страховые взносы уплачивались средствами, являющимися личной частной собственностью каждого из них.

Суд может признать частной собственностью супруги, супруга имущество, приобретенное за время их отдельного проживания в связи с расторжением брака.

Если в приобретение имущества вложены, кроме общих средств и денежные средства, принадлежавшие одному из супругов, то доля в этом имуществе, согласно размеру взноса, является его личной частной собственностью, поясняют в Минюсте.

Также ст. 58 Семейного кодекса определяет, что если вещь, которая принадлежит одному из супругов, дает доход или плоды, то он является владельцем этих плодов или дохода.

В ст. 59 Семейного кодекса указано, что один из супругов, являющихся собственником имущества, определяет режим владения и пользования им с учетом интересов семьи, в том числе детей.