Сентябрь, 07 в 13:37

В Украине могут сократить размер пенсионных выплат части пенсионерам. Кому и при каких условиях могут уменьшить пенсию — читайте в нашем материале.

Кому могут уменьшить пенсию

Это правило касается тех пенсионеров, которые получая пенсионные выплаты, трудоустроились и не сообщили об этом в Пенсионный фонд Украины.

Чтобы избежать отчислений с пенсионных выплат, сделать это нужно в течение 10 дней после трудоустройства.

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Если пенсионер этого не сделает, может возникнуть определенная переплата пенсии, то есть выплата большего размера, чем предусмотрено, ведь трудоустройства пенсионера влияет на право получения доплат, надбавок и повышения.

Чем это может грозить

Если пенсионер не уведомил органы ПФУ о своем трудоустройстве, он может потерять:

права на доплаты при увеличении прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность;

для граждан, утративших трудоспособность; надбавки при содержании ребенка до 18 лет;

надбавки к пенсии за выслугу лет.

В случае подписки пенсии, избыток средств будут взыскивать с пенсионера на основании решений территориальных органов ПФУ или в судебном порядке.

Это предусмотрено ч. 1 ст. 50 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Как сообщить о трудоустройстве

Чтобы избежать отчислений с пенсии, можно онлайн, через вебпортал электронных услуг ПФУ, сообщить о своем трудоустройстве.

Пенсионеру необходимо:

Войти на Портал электронных услуг Найти и выбрать пункт Пенсионерам — Заявление на перерасчет пенсии. Заполните необходимые поля заявления и загрузите скан-копии необходимых документов. Нажмите Оформить заявление. Подпишите документ КЭП и отправьте в ПФУ.

Если вы хотите лично сообщить о трудоустройстве, вам нужно посетить ближайший орган ПФУ, написать соответствующее заявление и предоставить документы.