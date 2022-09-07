Вересень, 07 в 13:37

В Україні можуть скоротити розмір пенсійних виплат частині пенсіонерів. Кому та за яких умов можуть зменшити пенсію – читайте в нашому матеріалі.

Кому можуть зменшити пенсію

Це правило стосується тих пенсіонерів, які, отримуючи пенсійні виплати, працевлаштувались та не повідомили про це в Пенсійний фонд України.

Щоб уникнути відрахувань з пенсійних виплат, зробити це потрібно протягом 10 днів після працевлаштування.

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Якщо пенсіонер цього не зробить, може виникнути певна переплата пенсії, тобто виплата більшого розміру, ніж передбачено, адже працевлаштування пенсіонера впливає на право отримання доплат, надбавок та підвищення.

Чим це може загрожувати

Якщо пенсіонер не повідомив органи ПФУ про своє працевлаштування, він може втратити:

права на доплати при збільшенні прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність;

для громадян, які втратили працездатність; надбавки при утриманні дитини до 18 років;

надбавки до пенсії за вислугу років.

У випадку переплати пенсії, надлишок коштів стягуватимуть з пенсіонера на підставі рішень територіальних органів ПФУ чи в судовому порядку.

Це передбачено ч. 1 ст. 50 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Як повідомити про працевлаштування

Щоб уникнути відрахувань з пенсії, можна онлайн, через вебпортал електронних послуг ПФУ, повідомити про своє працевлаштування.

Пенсіонеру необхідно:

Увійти на Портал електронних послуг Знайти та обрати пункт Пенсіонерам – Заява на перерахунок пенсії. Заповніть необхідні поля заяви та завантажте скан-копії необхідних документів. Натисніть Оформити заяву. Підпишіть документ КЕП та надішліть до ПФУ.

Якщо ви хочете особисто повідомити про працевлаштування, вам потрібно завітати до найближчого органу ПФУ, написати відповідну заяву та надати документи.