С особым интересом наблюдаем: Арестович о ситуации в Балаклее на Харьковщине

Сентябрь, 07 в 23:26

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию в Балаклеи в Харьковской области. По его словами, российские оккупанты описывают события с полным ужасом. Об этом он заявил в комментарии Фейгин Live.

— У нас тишина. Но мы можем говорить о том, о чем говорят российские наблюдатели. Они клевещут и рассказывают, что якобы ВСУ окружили Балаклею, прошли гораздо дальше, взяли Волчий Яр, перерезали трассу на Купянск. Это все они говорят. Там тяжелые страшные бои, все в жутком окружении, там вообще ужас – чуть ли не на Шевченково продвижение, говорят они, — отметил Арестович.

По его словами, оккупанты пытаются подбодрить своих солдат, а украинская сторона с интересом наблюдает за происходящим.

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— Я не знаю, верить им или нет, но они это описывают как полная ужаса попа, боль. Они говорят своим ребятам, мол вы держитесь, не сдавайтесь и так далее. Ни подтвердить, ни опровергнуть мы этого не можем. Но с особым интересом наблюдаем за тем, что они пишут.

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Источник: Фейгин Live