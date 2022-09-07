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Факты / Украина

ВСУ сняли флаг российских захватчиков в селе неподалеку от Балаклеи

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ЗСУ зняли російську ганчірку у Новій Гусарівці

Украинские защитники сорвали красное знамя российских захватчиков, которое те нацепили на флагшток в селе Новая Гусаровка в Харьковской области.

Этот населенный пункт расположен недалеко от Балаклеи.

В среду, 7 сентября, видео опубликовала Первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна.

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— Воины нашего батальона Дикое поле сняли красное знамя русской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей. Слава Украине, — говорится в сообщении к видео.

Со вчера, 6 сентября, временно оккупированная россиянами Балаклея Изюмского района Харьковской области оказалась в центре внимания из-за слухов о якобы освобождении от захватчиков, вызванных паникой в ​​российских пропагандистских пабликах.

Со стороны Минобороны, Вооруженных сил Украины или президента Владимира Зеленского не было официального подтверждения. В утренней сводке Генштаба упоминается лишь об обстрелах населенных пунктов на Харьковском направлении.

Жителей Балаклейской общины на Харьковщине просят соблюдать режим информационной тишины и не распространять информацию о военных операциях до официальных заявлений ВСУ или Минобороны.

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