З особливою цікавістю спостерігаємо: Арестович про ситуацію у Балаклеї на Харківщині

Вересень, 07 в 23:26

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував ситуацію у Балаклії на Харківщині. За його словами, російські окупанти описують події з жахом. Про це він заявив у коментарі Фейгін Live.

– У нас тиша. Але ми можемо говорити, про що говорять російські спостерігачі. Вони зводять наклеп і розповідають, що нібито ЗСУ оточили Балаклію, пройшли набагато далі, взяли Вовчий Яр, перерізали трасу на Куп’янськ. Це всі вони кажуть. Там важкі страшні бої, все у страшному оточенні, там взагалі жах – ледь не на Шевченкове просування, кажуть вони, – зазначив Арестович.

За його словами, окупанти намагаються підбадьорити своїх солдатів, а українська сторона з цікавістю спостерігає за тим, що відбувається.

Зараз дивляться

– Я не знаю, вірити їм чи ні, але вони це описують як сповнена жаху попа, біль. Вони говорять своїм хлопцям, мовляв, ви тримаєтеся, не здавайтеся і так далі. Ні підтвердити, ні спростувати ми цього не можемо. Але з особливою цікавістю спостерігаємо за тим, що вони пишуть.

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Джерело: Фейгін Live