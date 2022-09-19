Сентябрь, 19 в 17:43

В Украине McDonald’s начинает поэтапное возобновление работы. Уже 20 сентября в Киеве заработают некоторые рестораны.

В сети появилось меню заведения с обновленными ценами.

На обнародованном снимке заметно, что цены на любимые блюда в сети McDonald’s стали выше, чем до полномасштабного вторжения России.

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За гамбургер придется заплатить 45 грн, а за чизбургер – 52 грн. Средняя картошка фри будет стоить 44 грн, а чикен макнагетс (4 шт.) – 52 грн.

БигТейсти, ранее стоивший 112 грн, теперь стоит 154 грн. А цена ДаблЧизбургера выросла с 61 грн до 81 грн. Увеличился ценник и на Биг Мак – до 92 грн с 69 грн.

С 20 сентября будут работать три ресторана в Киеве, но только на доставку через McDelivery. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.

Первыми заработают McDelivery в трех ресторанах Киева по следующим адресам: проспект Бажана, 3в (метро Харьковская); ул. Гришко, 7 (метро Позняки); проспект Гагарина, 2а (Дарница).