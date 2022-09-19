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Факти / Україна / Суспільство

З’явилося нове меню McDonald’s – ціни на страви значно зросли

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
макдональдс
Фото: Unsplash

В Україні McDonald’s розпочинає поетапне відновлення роботи. Вже 20 вересня у Києві запрацюють деякі ресторани.

У мережі з’явилося меню закладу з оновленими цінами.

На оприлюдненому знімку помітно, що ціни на улюблені страви у мережі McDonald’s стали вищими ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

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За гамбургер доведеться заплатити 45 грн, а за чизбургер52 грн. Середня картопля фрі коштуватиме 44 грн, а чикен макнагетс (4 шт.) – 52 грн.

Фото клікабельне

БігТейсті, який раніше коштував 112 грн, відтепер вартує 154 грн. А ціна ДаблЧизбургера зросла з 61 грн до 81 грн. Збільшився цінник і на Біг Мак – до 92 грн з 69 грн.

З 20 вересня працюватимуть три ресторани в Києві, але тільки на доставку через McDelivery. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

Першими запрацюють McDelivery у трьох ресторанах Києва за такими адресами: проспект Бажана, 3в (метро Харківська); вул. Гришка, 7 (метро Позняки); проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

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