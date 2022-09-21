Ніщо нас не зупинить: гендиректор Baykar розповів, коли побудують завод в Україні

Безпілотник Байрактар набув в Україні прямо таки легендарного статусу – йому присвячують пісні, на його честь називають домашніх тварин та мешканців зоопарків. А в застосунку Дія кожен українець може власноруч знищувати танки окупантів.

За шість місяців повномасштабної війни Байрактар не просто отримав репутацію надзвичайно ефективного безпілотника, він став народним символом спротиву російській агресії на рівні з Javelin та HIMARS.

Повага українців до турецької компанії Baykar, яка виробляє ці дрони, цілком взаємна. Це стало очевидно, коли Україні подарували три безпілотники, на які збирали кошти всією країною.

Зараз дивляться

Факти тижня мали нагоду особисто зустрітись з генеральним директором компанії Халуком Байрактаром і спитати про цю ініціативу.

— Як ухвалювалося рішення подарувати три дрони Байрактар Україні замість того, щоб продати?

– Ми хотіли висловити, підтримку – підтримку Україні. Підтримуючи її незалежність, відвагу, спротив та гідність. Тож ми хотіли стати частиною цього процесу, і ми дуже пишаємося цим.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня обговорили усі деталі співпраці компанії Baykar з Україною. Найголовніша тема, звісно, будівництво заводу Байрактар у нас. Гендиректор на це питання відповів чітко і однозначно – такому заводу бути!

— Сьогодні все більше обговорюється тема будівництва заводу Байрактар в Україні. На якому етапі ця перспектива зараз?

— План побудувати завод був започаткований ще у серпні 2019-го, коли президент Зеленський відвідав наш завод у Туреччині. І він нас попросив побудувати завод в Україні. Ми дали слово, що це зробимо. Відтоді ми працюємо над цим у багатьох напрямках. У лютому ми уклали угоди між нашими урядами, і прискорили цей процес. Ми почали розробляти дизайн-проєкт заводу. Ця робота не припинялася, і прикладний проєкт – це детальний дизайн заводу – майже завершений.

Співробітники Baykar надали Фактам тижня перші макети майбутнього заводу, і вони мають такий вигляд, що сам Ілон Маск би зацікавився. Площа цього об’єкту має становити 30 тис. кв.м, а кількість українських інженерів та техніків буде не меншою за 300 осіб. Ба більше, це буде не просто завод, а цілий хаб із виробництва та розробки безпілотників.

— У нас є план зробити виробничо-дослідний центр в Україні, не тільки Туреччина, а й Україна є нашим партнером. У нас є можливість виробляти всі ці технології, оснащувати їх українськими двигунами і також проводити дослідження. Це критично важливі технології, і наші країни – Україна і Туреччина – потребують цих вітчизняних технологій, тому що нам не потрібного когось чекати, щоб отримати ці технології, тож вони самодостатні, – каже він.

Тобто нам не треба чекати деталей чи технологій від третіх країн, і це суттєво прискорює процес і робить його автономним.

За словами Халука Байрактара, у центрі вироблятимуть не тільки широковідомі в Україні безпілотники Tb2, а і найновіші моделі, які наразі проходять випробування: безпілотний ударний дрон Akıncı та безпілотний винищувач Kızılelma. Ба більше, на одному з макетів експерти розгледіли і прототип малопомітного ударного дрону, який ще навіть не оприлюднювали, ймовірно, це буде модель Tb4.

— Bayraktar Akinci – зробив свій перший політ саме з українськими двигунами, які були доставлені у Туреччину. Тож ми в тісній співпраці з українськими виробниками.

Український двигун стане потужним серцем і найновішої розробки компанії Baykar – реактивного безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma, прототип якого представили буквально два тижні тому.

Bayraktar перекладається як червоне яблуко, і в ньому зробили акцент на непомітності. Довжина крил – 10 м, максимальний вантаж – півтори тонни, швидкість до 1 100 км/год, робоча висота до 12 км. Боєприпаси можуть бути якими завгодно: від легких 70-мм ракет з лазерним GPS-наведенням до важких керованих бомб.

Bayraktar Kızılelma – це абсолютно новий тренд з розробки безпілотних винищувачів. Цей дрон здатний вести повноцінний повітряний бій, а отже, він може захищати небо, що так важливо для України. Крім того, він запрограмований працювати не тільки самостійно, а й в поєднанні з іншими дронами чи навіть пілотованими винищувачами.

Тестові польоти Kızılelma заплановані на початок наступного року, а от коли їх вироблятимуть в Україні – на новому заводі Baykar – говорити поки ще зарано, каже керівник компанії.

— Чи є приблизна дата, коли може запрацювати цей завод?

— Буде недоречно називати будь-які дати, але я можу сказати, що цей план просувається, і ми це зробимо, ми побудуємо ці можливості в Україні, це в наших планах, і ніщо не нас не зупинить, уряди прийняли це рішення, тож не бачу перепон.

Фактично, компанія Baykar робить інвестицію у перемогу України, адже те, що центр подібного класу запрацює в Україні, означає, що безпілотники для наших повітряних сил будуть значно дешевшими і в достатній кількості.

Сьогодні завод у Туреччині виготовляє до 20 дронів на місяць, український центр зможе, ймовірно, навіть більше з розрахунком на експорт. Крім того, Україна буде брати участь у розробках і отримувати новий досвід, що значно зміцнить нашу безпеку в майбутньому.

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