Вересень, 22 в 7:55

Не усі внутрішньо переміщені особи, які подали заявку на допомогу через Дію до 30 квітня, отримали грошові державні виплати.

Проте тепер з’явилася можливість подати повторну заяву в зручний для себе спосіб.

Як ВПО подати повторну заявку на державну допомогу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Виплати для ВПО

У Мінреінтеграції повідомили, що ВПО, які так і не отримали державні виплати (2-3 тис. грн), можуть подати повторну заявку.

Для цього необхідно:

особисто звернутися до органу соціального захисту;

надіслати заяву поштою до зручного органу соцзахисту.

Органи соцзахисту зобов’язані її прийняти та розглянути – навіть якщо людина зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

Протягом 10 днів з часу отримання заяви має бути призначена допомога.

– Жодна людина не повинна залишитись без державної допомоги, якщо вона має на неї право! – наголосила віцепрем’єр Ірина Верещук.

Варто зазначити, що для взяття на облік ВПО реєстрація місця проживання там, звідки відбувається переміщення, не є обов’язковою.

Підтвердити своє проживання в регіонах, де тривають бойові дії, чи на ТОТ українці можуть багатьма способами, і органи соцзахисту не мають права відмовляти у розгляді заяв.

Як подати повторну заяву на виплати

Якщо ви не отримали державних виплат для ВПО, вам необхідно:

прийти до зручного органу соцзахисту населення;

подати повторну заяву;

надати підтвердження того, що ви надсилали заяву на отримання виплат до 30 квітня 2022 року;

отримати допомогу впродовж 10 робочих днів.

Якщо у вас немає можливості особисто прийти до органу соцзахисту, ви можете надіслати заяву та підтвердження поштою.

Подати таку заяву можна до 1 жовтня 2022 року.