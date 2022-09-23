Вересень, 23 в 9:29

Актуальну інформацію про громади в районах проведення бойових дій чи під тимчасовою окупацією, жителі яких зі статусом ВПО мають право на грошову допомогу, можна переглянути на онлайн-карті.

У Мінреінтеграції запевняють, що усі внутрішньо переміщені особи, які переїхали з цих громад у безпечніші регіони, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.

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Перелік громад формується з погодження Міноборони на підставі пропозицій обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Він складається за трьома критеріями: території, що є тимчасово окупованими; території, що в оточенні (блокуванні); території, на яких ведуться активні бойові дії.

Якщо ви зареєстровані у якійсь із зазначених областей, але вашої громади немає у переліку, треба особисто або через гарячу лінію звернутися до своєї військової адміністрації для уточнення інформації.

Повний перелік громад в районах проведення бойових дій чи під тимчасовою окупацією, мешканці яких зі статусом внутрішньо переміщених осіб зможуть отримувати відповідні соціальні виплати, дивіться у матеріалі на Фактах ICTV.

Фото: Мінреінтеграції