На деоккупированной Харьковщине Укрпочта выдает каждому по 1 200 грн – Верещук

Сентябрь, 26 в 13:38

В Харьковской области все люди, пережившие оккупацию, независимо от возраста и пола, получат наличными по 1 200 грн. Средства выдает Укрпочта, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– У нас действует пилотный проект, благодаря которому мы вместе с международными партнерами нашли деньги, чтобы выплатить каждому, кто на деоккупированных территориях, наличные, которые им крайне необходимы, – сказала она в эфире телемарафона.

По ее словам, сегодня такие единовременные выплаты выдают в Шевченково, а завтра планируют в Балаклее.

– Каждый человек, независимо от возраста и пола, получит 1 200 грн наличными сразу на месте от Укрпочты, – добавила Верещук.

Она также сообщила, что в этих районах все пенсионные выплаты начислялись, поэтому люди постепенно получат свои деньги либо в отделениях Ощадбанка и Приватбанка, которые постепенно восстанавливают свою инфраструктуру, либо через Укрпочту, сотрудники которой приходят к людям и выдают наличными.