На деокупованій Харківщині Укрпошта видає кожному по 1 200 грн – Верещук

Вересень, 26 в 13:38

У Харківській області усі люди, які пережили окупацію, незалежно від віку та статі, отримають готівкою по 1 200 грн. Кошти видає Укрпошта, повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– У нас діє пілотний проєкт, завдяки якому ми разом з міжнародними партнерами знайшли гроші, щоб виплатити кожному, хто на деокупованих територіях, готівку, яка вкрай необхідна, – сказала вона в ефірі телемарафону.

За її словами, сьогодні такі одноразові виплати видають у Шевченковому, а завтра планують у Балаклії.

– Кожна людина, незалежно від віку чи статі, отримає 1 200 грн готівкою відразу на місці від Укрпошти, – додала Верещук.

Вона також повідомила, що у цих районах усі пенсійні виплати нараховувалися, тому люди поступово отримають свої гроші або у відділеннях Ощадбанку і Приватбанку, які поступово відновлюють свою інфраструктуру, або через Укрпошту, співробітники які приходять до людей і видають готівкою.