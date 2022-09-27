Сентябрь, 27 в 14:11

Некоторые пенсионеры жалуются, что им не поступает пенсия. Вероятнее, причина в замораживании пенсионных выплат.

Заморозка или блокировка – это прекращение начисления пенсий. Но замораживают их не всем.

Если пенсионер более шести месяцев не забирает свои деньги, выплаты прекращают поступать.

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Как восстановить пенсионные выплаты — смотрите в нашем материале.

Как пенсионеру восстановить пенсию

В одном из органов Пенсионного фонда отметили, что в Украине действительно есть случаи замораживания пенсий.

Но касается это не всех. Если пенсионер получает свои выплаты в отделении Укрпочты и больше шести месяцев их не забирал, ему просто заморозят пенсию.

– Если пенсионер получает выплаты через почту и более шести месяцев не появлялся для их получения, то выплаты прекращаются. Возможно у человека нет возможности их забрать, или из-за войны пенсионер уехал за границу. Разные случаи бывают. Чтобы деньги не накапливались, их замораживают, – отметили в ПФУ.

Чтобы возобновить начисления, лицо должно лично обратиться к любому ПФУ и подать соответствующее заявление.

С собой нужно иметь:

паспорт;

идентификационный код.

Процедура восстановления проста:

Вы обращаетесь к работнику ПФУ с документами. Пишете заявление. Работник проверяет ваши данные (когда пенсия перестала поступать) и возобновляет ее.

В ПФУ добавили, что после подачи заявления пенсионер сможет получить свои выплаты за весь период (то есть за месяцы, когда пенсию он не забирал).

Если пенсия не поступает на карту

В таком случае пенсионеру следует обратиться в орган ПФУ и узнать причину, почему пенсию задерживают.

Если пенсионные выплаты прекратили поступать из-за того, что лицо долгое время их не снимало, необходимо тоже написать заявление на возобновление выплат и забрать все замороженные деньги.