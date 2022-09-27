После заморозки: как пенсионерам возобновить пенсионные выплаты
Некоторые пенсионеры жалуются, что им не поступает пенсия. Вероятнее, причина в замораживании пенсионных выплат.
Заморозка или блокировка – это прекращение начисления пенсий. Но замораживают их не всем.
Если пенсионер более шести месяцев не забирает свои деньги, выплаты прекращают поступать.
Как восстановить пенсионные выплаты — смотрите в нашем материале.
Как пенсионеру восстановить пенсию
В одном из органов Пенсионного фонда отметили, что в Украине действительно есть случаи замораживания пенсий.
Но касается это не всех. Если пенсионер получает свои выплаты в отделении Укрпочты и больше шести месяцев их не забирал, ему просто заморозят пенсию.
– Если пенсионер получает выплаты через почту и более шести месяцев не появлялся для их получения, то выплаты прекращаются. Возможно у человека нет возможности их забрать, или из-за войны пенсионер уехал за границу. Разные случаи бывают. Чтобы деньги не накапливались, их замораживают, – отметили в ПФУ.
Чтобы возобновить начисления, лицо должно лично обратиться к любому ПФУ и подать соответствующее заявление.
С собой нужно иметь:
- паспорт;
- идентификационный код.
Процедура восстановления проста:
- Вы обращаетесь к работнику ПФУ с документами.
- Пишете заявление.
- Работник проверяет ваши данные (когда пенсия перестала поступать) и возобновляет ее.
В ПФУ добавили, что после подачи заявления пенсионер сможет получить свои выплаты за весь период (то есть за месяцы, когда пенсию он не забирал).
Если пенсия не поступает на карту
В таком случае пенсионеру следует обратиться в орган ПФУ и узнать причину, почему пенсию задерживают.
Если пенсионные выплаты прекратили поступать из-за того, что лицо долгое время их не снимало, необходимо тоже написать заявление на возобновление выплат и забрать все замороженные деньги.