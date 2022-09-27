Вересень, 27 в 14:11

Деякі пенсіонери скаржаться, що їм не надходить пенсія. Ймовірніше, причина в заморожуванні пенсійних виплат.

Заморозка або блокування – це припинення нарахування пенсій. Але заморожують їх не усім.

Якщо пенсіонер більше шести місяців не забирає свої гроші, виплати припиняють надходити.

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Як поновити пенсійні виплати – дивіться в нашому матеріалі.

Як пенсіонеру поновити пенсію

В одному з органів Пенсійного фонду зазначили, що в Україні дійсно є випадки заморожування пенсій.

Але стосується це не усіх. Якщо пенсіонер отримує свої виплати у відділенні Укрпошти і більше шести місяців їх не забирав, йому просто заморозять пенсію.

– Якщо пенсіонер отримує виплати через пошту і більше шести місяців не з’являвся для їх отримання, то виплати припиняються. Можливо у людини немає можливості їх забрати, або через війну пенсіонер виїхав за кордон. Різні випадки бувають. Аби гроші не накопичувались, їх заморожують, – зазначили у ПФУ.

Аби поновити нарахування, особа повинна особисто звернутися до будь-якого ПФУ та подати відповідну заяву.

З собою потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код.

Процедура поновлення проста:

Ви звертаєтесь до працівника ПФУ з документами. Пишете заяву. Працівник перевіряє ваші дані (коли пенсія перестала надходити) та поновлює її.

У ПФУ додали, що після подання заяви пенсіонер зможе отримати свої виплати за увесь період часу (тобто за місяці, коли пенсію він не забирав).

Якщо пенсія не надходить на карту

У такому випадку пенсіонеру слід звернутися до органу ПФУ та дізнатися причину, чому пенсію затримують.

Якщо пенсійні виплати припинили надходити через те, що особа довгий час їх не знімала, необхідно теж написати заяву на поновлення виплат та забрати усі заморожені гроші.