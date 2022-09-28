Перерахували вже понад 21 млрд грн: у НБУ розповіли, як триває збір коштів для ЗСУ

Вересень, 28 в 17:04

Рахунок для збору грошей на потреби ЗСУ Нацбанк України відкрив ще 24 лютого, за цей час зібрали понад 21 млрд грн. Майже третину перерахували українці, з-за кордону отримали 7,3 млрд грн. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, як триває збір коштів на підтримку армії.

– В перший місяць після відкриття рахунку зібрали трохи більше 14 млрд грн. Зрозуміло, що з часом темпи його поповнення дещо знизилися. Передусім тому, що активізувалася велика кількість інших організацій, які збирають на потреби армії. Але ми намагаємось підтримати цікавість суспільства, – розповіла Рожкова.

Вона нагадала про акцію Смілива гривня, яка триватиме до 30 жовтня. Вони збирають монети – 10, 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 грн.

– У акції беруть участь комерційні банки. За перший місяць ми отримали 900 тис. грн, і одразу перерахували на спецрахунок. Підсумки наступного місяця будуть у перших числах жовтня. Цікаво, що у цій акції дуже активну участь беруть діти, – наголосила вона.

Окрім того, НБУ разом із Приватбанком ініціювали збір коштів Монета за донат для ЗСУ, в рамках якого розігрували 10 ексклюзивних пам’ятних монет із підписом голови НБУ та головнокомандувача ЗСУ.

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