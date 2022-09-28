Перерахували вже понад 21 млрд грн: у НБУ розповіли, як триває збір коштів для ЗСУ
Рахунок для збору грошей на потреби ЗСУ Нацбанк України відкрив ще 24 лютого, за цей час зібрали понад 21 млрд грн. Майже третину перерахували українці, з-за кордону отримали 7,3 млрд грн. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, як триває збір коштів на підтримку армії.
– В перший місяць після відкриття рахунку зібрали трохи більше 14 млрд грн. Зрозуміло, що з часом темпи його поповнення дещо знизилися. Передусім тому, що активізувалася велика кількість інших організацій, які збирають на потреби армії. Але ми намагаємось підтримати цікавість суспільства, – розповіла Рожкова.
Вона нагадала про акцію Смілива гривня, яка триватиме до 30 жовтня. Вони збирають монети – 10, 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 грн.
– У акції беруть участь комерційні банки. За перший місяць ми отримали 900 тис. грн, і одразу перерахували на спецрахунок. Підсумки наступного місяця будуть у перших числах жовтня. Цікаво, що у цій акції дуже активну участь беруть діти, – наголосила вона.
Окрім того, НБУ разом із Приватбанком ініціювали збір коштів Монета за донат для ЗСУ, в рамках якого розігрували 10 ексклюзивних пам’ятних монет із підписом голови НБУ та головнокомандувача ЗСУ.
– В рамках цієї акції ми зібрали майже 9 млн грн. Готовність людей донатити і підтримувати армію сьогодні відчутна, і ми дуже вдячні кожному. Особливо це стосується пенсіонерів та соціально незахищених верств населення. Це подвиг з їхнього боку – знаходити можливість підтримувати ЗСУ. Це ще раз підкреслює рівень патріотизму і жаги до перемоги у нашому суспільстві, – вважає Рожкова.