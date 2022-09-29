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Факты / Україна / Общество

В рейтинг журнала Time вошли трое украинцев

Марта Бондаренко, редактор ленты
Марина В'язовська
Фото: Getty Images

В мировой рейтинг журнала Time вошли два украинских министра – Михаил Федоров и Александр Кубраков – и украинская математик Марина Вязовская.

В список людей, которые меняют будущее, TIME100 Next 2022 вошли музыканты, медики, чиновники, лидеры движений, а также известные разоблачители коррупции и топ-менеджеры компаний. Их отобрали для рейтинга на основе репортажей.

Победителей распределили по пяти категориям: Художники, Феномены, Новаторы, Лидеры, Адвокаты.

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В список Новаторов вошел министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров — за внедрение новых технологий в государстве. Также туда попала и математик Марина Вязовская.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков вошел в категорию лидеров. Также в этом списке – премьер-министр Эстонии Кая Каллас, глава МИД Германии Анналена Бербок.

Напомним, что украинка Марина Вязовская стала лауреаткой самой престижной математической награды – медали Филдса, которую еще называют Нобелевской премией для математиков.

Источник: TIME
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