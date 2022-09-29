Вересень, 29 в 12:15

До світового рейтингу журналу Time увійшли два українські міністри – Михайло Федоров та Олександр Кубраков – та українська математикиня Марина В’язовська.

До списку людей, які змінюють майбутнє, TIME100 Next 2022 року увійшли музиканти, медики, урядовці, лідери рухів, а також відомі викривачі корупції та топменеджери компаній. Їх відібрали для рейтингу на основі репортажів.

Переможців розподілили за п’ятьма категоріями: Митці, Феномени, Новатори, Лідери, Адвокати.

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У список Новаторів увійшов міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров – за впровадження нових технологій в державі. Також туди потрапила і математик Марина В’язовська.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков увійшов до категорії Лідерів. Також у цьому переліку – премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Нагадаємо, що Марина В’язовська стала лауреаткою найпрестижнішої математичної нагороди – медалі Філдса, яку ще називають Нобелівською премією для математиків.