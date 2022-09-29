До рейтингу журналу Time увійшло троє українців
До світового рейтингу журналу Time увійшли два українські міністри – Михайло Федоров та Олександр Кубраков – та українська математикиня Марина В’язовська.
До списку людей, які змінюють майбутнє, TIME100 Next 2022 року увійшли музиканти, медики, урядовці, лідери рухів, а також відомі викривачі корупції та топменеджери компаній. Їх відібрали для рейтингу на основі репортажів.
Переможців розподілили за п’ятьма категоріями: Митці, Феномени, Новатори, Лідери, Адвокати.
У список Новаторів увійшов міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров – за впровадження нових технологій в державі. Також туди потрапила і математик Марина В’язовська.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков увійшов до категорії Лідерів. Також у цьому переліку – премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.
Нагадаємо, що Марина В’язовська стала лауреаткою найпрестижнішої математичної нагороди – медалі Філдса, яку ще називають Нобелівською премією для математиків.