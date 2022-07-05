Июль, 05 в 17:29

Украинка Марина Вязовская стала лауреаткой самой престижной математической награды – медали Филдса, которую вручают раз в четыре года.

Филдсовскую премию еще называют Нобелевской премией для математиков.

Украинка получила награду за решение задачи по упаковке шаров в восьмимерном пространстве.

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Вязовская внесла вклад и в решение связанных задач, а также задач по интерполяции в анализе Фурье.

Награду ей вручили во время Международного конгресса математиков в Хельсинки. Эта конференция организуется Международным математическим союзом каждые четыре года в связи с вручением медали Филдса.

Вязовская, которая родилась в Киеве, стала лишь второй женщиной в истории, которую удостоили самой престижной награды, вручаемой математикам до 40 лет.

По решению Международного математического союза, обладателями премии также стали француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мейнард и американец Джун Хео. На премию Вязовскую номинировала Федеральная политехническая школа Лозанны.

Марина Вязовская – выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она живет в Лозанне и работает в Федеральной политехнической школе.