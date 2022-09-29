Книжный магазин Yakaboo попал в скандал из-за шутки гендиректора о женщинах — что известно

Сентябрь, 29 в 19:30

Генеральный директор книжного онлайн-магазина Yakaboo Иван Богдан решил уйти с поста на фоне своего скандального заявления о женщинах.

На своей странице в Facebook Богдан извинился за свои слова и признал, что его выражение было неудачным, что и повлекло возмущение в социальных сетях.

— Поверьте, я очень сожалею о вчерашнем инциденте. Никогда так не мыслил и нет никаких предубеждений в гендерном вопросе. Это важный урок для меня. Я понимаю всю ответственность и понимаю последствия.

Он добавил, что в компании было принято “непростое, но правильное совместное решение”, и что он уходит с должности СЕО Yakaboo.

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Об уходе Богдана сообщила также пресс-служба книжного магазина Yakaboo. Его слова назвали “досадной ошибкой”.

В компании отметили, что временно функции СЕО Yakaboo будет исполнять директор по операционной деятельности Елена Безуглая.

Что произошло?

Накануне во время панельной дискуссии Украинская книга: после войны, прочь от Москвы Иван Богдан заявил, что в целом книг больше покупают женщины, которые тратят средства, заработанные мужчинами.

Так он ответил на вопрос об общем портрете читателей.

Слова Богдана вызвали возмущение в соцсетях. В частности, украинцы писали, что больше не будут покупать книги у издателя и призывали к бойкоту компании.

— Часто покупала книги в Yakaboo. Ни разу не просила у мужа деньги на такие покупки. Может, я не их целевая аудитория? До каких пор в Украине будут звучать сексистские заявления? Мы точно идем в Европу?

Режисер Ирина Цилык назвала ситуацию абсурдной, но отметила, что “неудачные слова – это еще те воробьи”.

Актриса Даша Малахова приняла сторону Ивана Богдана. Она отметила, что ее не огорчил его комментарий.

— Для меня это откровенно показывает, что именно женщина является decision maker в украинской семье – и это для меня cool… Девушки, вы там ничего с предательством не напутали?

Yakaboo — крупнейший книжный интернет-магазин в Украине. Компанию создали еще в 2004 году. База клиентов насчитывает более 3 млн.

Фото: Yakaboo