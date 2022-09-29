Книгарня Yakaboo втрапила у скандал через жарт гендиректора про жінок – що відомо

Вересень, 29 в 19:30

Генеральний директор книжкового онлайн-магазину Yakaboo Іван Богдан вирішив піти з посади на тлі своєї скандальної заяви про жінок.

На власній сторінці у Facebook Богдан вибачився за свої слова та визнав, що його вислів був невдалим, що й спричинило обурення у соціальних мережах.

— Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки.

Він додав, що у компанії ухвалили “непросте, але правильне спільне рішення”, і що він йде з посади СЕО Yakaboo.

Зараз дивляться

Про звільнення Богдана повідомила також пресслужба книжкового магазину Yakaboo. Його слова назвали “прикрою помилкою”.

У компанії зазначили, що тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла.

Що трапилося?

Напередодні під час панельної дискусії Українська книга: після війни, геть від Москви Іван Богдан заявив, що загалом книжок більше купують жінки, які витрачають кошти, зароблені чоловіками.

Так він відповів на запитання про загальний портрет читачів.

Слова Богдана викликали обурення в соцмережах. Зокрема українці писали, що більше не купуватимуть книги у видавця та закликали до бойкоту компанії.

— Часто купувала книжки в Yakaboo. Жодного разу не просила в чоловіка гроші на такі покупки. Може, я не їхня цільова аудиторія? Доки в Україні будуть звучати сексистські заяви? Ми точно йдемо в Європу?

Документалістка Ірина Цілик назвала ситуацію абсурдною, але зазначила, що “невдалі слова – це ще ті горобці”.

Акторка Даша Малахова стала на бік Івана Богдана. Вона зазначила, що її не засмутив його коментар.

— Для мене це відверто показує, що саме жінка є decision maker в українській родині – і це для мене cool… Дівчата, ви там нічого зі зрадою не наплутали?

Yakaboo — це найбільший книжковий інтернет-магазин в Україні. Компанію створили ще у 2004 році. База клієнтів налічує понад 3 млн.

Фото: Yakaboo