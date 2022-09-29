После “референдумов” и мобилизации в РФ возможна эскалация на фронте – Генштаб

Сентябрь, 29 в 18:18

В скором времени может произойти эскалация ситуации на фронте и усиленные удары по критической инфраструктуре Украины после проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и объявления частичной мобилизации в России.

Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга с журналистами 29 сентября.

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По его словам, одновременно может быть предпринята попытка активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

После начала мобилизации на территории страны-агрессора в армию призвали более 100 тыс. россиян. По мнению Громова, количество привлеченных граждан РФ может быть гораздо больше.