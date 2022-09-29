Після “референдумів” і мобілізації у РФ можлива ескалація на фронті – Генштаб

Вересень, 29 в 18:18

Незабаром може відбутися ескалація ситуації на фронті та посилені удари по критичній інфраструктурі України після проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та оголошення часткової мобілізації у Росії.

Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу з журналістами 29 вересня.

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За його словами, одночасно може бути спроба активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Після початку мобілізації на території країни-агресора до армії призвали понад 100 тис. росіян. На думку Громова, кількість залучених громадян РФ може бути набагато більшою.