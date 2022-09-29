Після “референдумів” і мобілізації у РФ можлива ескалація на фронті – Генштаб
Незабаром може відбутися ескалація ситуації на фронті та посилені удари по критичній інфраструктурі України після проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та оголошення часткової мобілізації у Росії.
Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу з журналістами 29 вересня.
За його словами, одночасно може бути спроба активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.
Після початку мобілізації на території країни-агресора до армії призвали понад 100 тис. росіян. На думку Громова, кількість залучених громадян РФ може бути набагато більшою.
– У Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних. Зараз уже призвано понад 100 тис. з оголошених 300 тис. осіб. Розуміємо, що оголошена цифра в 300 тис. – не кінцева. Найімовірніше, що чисельність мобілізованих буде значно більшою, – вважає він.