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Факти / Україна / Суспільство

Після “референдумів” і мобілізації у РФ можлива ескалація на фронті – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Після “референдумів” і мобілізації у РФ можлива ескалація на фронті – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Незабаром може відбутися ескалація ситуації на фронті та посилені удари по критичній інфраструктурі України після проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та оголошення часткової мобілізації у Росії.

Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу з журналістами 29 вересня.

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За його словами, одночасно може бути спроба активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Після початку мобілізації на території країни-агресора до армії призвали понад 100 тис. росіян. На думку Громова, кількість залучених громадян РФ може бути набагато більшою.

– У Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних. Зараз уже призвано понад 100 тис. з оголошених 300 тис. осіб. Розуміємо, що оголошена цифра в 300 тис. – не кінцева. Найімовірніше, що чисельність мобілізованих буде значно більшою, – вважає він.

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