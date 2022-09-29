Сентябрь, 29 в 11:34

Первый этап приема заявлений в помощь от международных организации завершился.

Некоторое время украинцы не смогут отправлять заявления на получение выплат через платформу єДопомога.

Когда возобновят прием заявлений и выплатят ли деньги тем украинцам, которые уже подали заявления — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Почему приостановили помощь и когда возобновят

В Минисоцполитики сообщили, что сейчас более 10 млн украинцев подали заявки на получение помощи от международных организаций через єДопомога.

Приостановить прием новых заявок решили ввиду большого количества необработанных данных. Поскольку необходимо выплатить пособие тем, кто подался ранее.

— К сожалению, ресурсы международных организаций ограничены, именно поэтому Минсоцполитики прилагает максимальные усилия для увеличения количества международных организаций, которые могут оказать денежную помощь украинцам, пострадавшим от войны, — отметили в министерстве.

В то же время возобновить прием заявок планируют после подтверждения от международных организаций готовности финансировать помощь для украинцев.

Выплатят ли помощь тем, кто подался раньше

О приостановлении помощи Минсоцполитики сообщило 27 сентября 2022 года, соответственно, те, кто подавал заявку ранее, средства получают.

Стоит отметить, если вы допустили ошибку при заполнении заявки, за вами остается право отправить ее повторно. Такие заявки будут приняты и обработаны.

Для этого нужно:

перейти на платформу єДопомога

нажать Проверить статус заявки ;

; заполнить персональные данные и проверить статус (при необходимости нажать Отозвать и подать новую заявку).

Помните, решение об оказании помощи и сумме выплат принимают сами международные организации.

Приоритетными остаются незащищенные слои населения, которые имеют определенные социальные статусы (лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья и другие).