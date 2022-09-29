Вересень, 29 в 11:34

Перший етап прийому заяв на допомогу від міжнародних організацій завершився.

Певний час українці не зможуть надсилати заяви на отримання виплат через платформу єДопомога.

Коли поновлять прийом заяв та чи виплатять гроші тим українцям, які вже подали заяви – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Чому призупинили допомогу та коли поновлять

У Мінісоцполітики повідомили, що наразі понад 10 млн українців подали заявки на отримання допомоги від міжнародних організацій через єДопомога.

Призупинити прийом нових заявок вирішили через велику кількість неопрацьованих даних. Адже необхідно виплатити допомогу тим, хто подався раніше.

– На жаль, ресурси міжнародних організацій обмежені, саме тому Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, які постраждали від війни, – зазначили у міністерстві.

Водночас поновити прийом заявок планують після підтвердження від міжнародних організацій готовності знову фінансувати допомогу для українців.

Чи виплатять допомогу тим, хто подався раніше

Про призупинення допомоги Мінсоцполітики повідомило 27 вересня 2022 року, відповідно, ті, хто подавав заявку раніше, кошти отримують.

Варто зазначити, якщо ви припустилися помилки під час заповнення заявки, за вами залишається право надіслати її повторно. Такі заявки будуть прийняті та опрацьовані.

Для цього потрібно:

перейти на платформу єДопомога

натиснути Перевірити статус заявки ;

; заповнити персональні дані та перевірити статус (за потреби натиснути Відізвати та подати нову заявку).

Пам’ятайте, рішення про надання допомоги та суму виплат приймають самі міжнародні організації.

Пріоритетними залишаються незахищені верстви населення, що мають певні соціальні статуси (особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я тощо).