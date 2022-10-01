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Факты / Україна / Общество

Буданов спрогнозировал, когда закончится война в Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Полномасштабная война в Украине, вероятно, не будет долго продолжаться, потому что государство сможет вернуть временно оккупированные Россией территории.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– Эта война долго не будет продолжаться. Скоро это все закончится. Зимой война в значительной степени стихнет. После зимы начнется завершение этого конфликта. Выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год, – отметил начальник ГУР Минобороны.

Буданов заверил, что не боится давать подобные прогнозы и опирается на факты, которые ему известны.

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– Я считаю, что это все будет не летом, а до конца весны. Возможно, чуть раньше. Здесь в днях можно ошибаться, а в алгоритме – нет. Это прогресс в разгаре, как говорится, – заверил Кирилл Буданов.

Он также добавил, что, вероятно, украинская армия войдет на территорию Крымского полуострова уже к концу весны 2023 года.

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