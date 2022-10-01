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Факти / Україна / Суспільство

Буданов спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна в Україні, ймовірно, не буде довго продовжуватися, тому що держава зможе повернути тимчасово окуповані Росією території.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Ця війна довго не буде продовжуватися. Скоро це все закінчиться. Взимку війна значною мірою стихне. Після зими почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік, – зазначив начальник ГУР Міноборони.

Буданов запевнив, що не боїться давати подібних прогнозів та опирається на факти, які йому відомі.

Зараз дивляться

– Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трохи раніше. Тут у днях можна помилятися, а в алгоритмі – ні. Це прогрес у розгарі, як то кажуть, – запевнив Кирило Буданов.

Він також додав, що ймовірно, українська армія увійде на територію Кримського півострова вже до кінця весни 2023 року.

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