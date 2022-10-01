Вересень, 30 в 21:52

Україна підписала заяву на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що де-факто Україна вже пройшла свій шлях у НАТО, тому подала заяву на вступ, аби зробити це де-юре.

Що передбачає пришвидшена процедура вступу та через скільки часу Україну приймуть у НАТО – дізнавалися Факти ICTV.

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Що передбачає пришвидшена процедура

Процедура вступу до НАТО – досить складна та потребує чимало часу. Хоч Альянс і дотримується політики відкритих дверей, країна-кандидат має відповідати політичним, військовим та економічним стандартам НАТО.

Передумовою для вступу в НАТО є затвердження Програми дій щодо членства (ПДЧ), де прописані заходи підготовки держави до членства в Альянсі.

Кожна окрема країна може наповнювати ПДЧ змістом, який вважатиме важливим для реалізації у певних обставинах.

Цього року Фінляндія та Швеція почали приєднання до Альянсу у пришвидшеному порядку, тобто без плану дій щодо членства. Саме тому такий варіант можливий і для України.

За словами Зеленського, для України це буде закріпленням на рівні договору того, що і так уже досягнуто в житті.

– Насправді питання пришвидшеного вступу дійсно може доволі швидко вирішитись. Як це було зі Швецією та Фінляндією, – зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Експерт додає: українську заявку спочатку прийме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а згодом розпочнеться голосування країн-членів щодо вступу.

– Лише після того, як усі країни “запросять” Україну вступити до альянсу, буде остаточно розглянуто та затверджено нашу заявку, – додає Коваленко.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону Єдині новини зазначив, що з 2008 року та початком процесу набуття членства у НАТО, перед Україною поставили бар’єр у вигляді ПДЧ, який і заводив ситуацію у глухий кут.

– Це була велика проблема, яка потребувала вирішення. Реальність докорінно змінилися на полі бої, тоді було ухвалено рішення змінити реальність і в дипломатичному просторі. Ми змінили і логіку, і динаміку процесу євроатлантичної інтеграції і процесу набуття членства в НАТО. Тепер ми кажемо дуже просто – Україна де-факто є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре. Це має відбутися якнайшвидше і без ПДЧ, – зазначив Кулеба.

Україна потрібна НАТО більше, ніж НАТО Україні

Коваленко нагадує, ЗСУ ще у 2021 році за впровадженими стандартами НАТО випереджала багато країн – членів Альянсу.

– Армія України – одна з найбільших серед країн, які вже є в НАТО або подали заявки на вступ. У 2021 році процес вступу зупиняли окупація Луганської та Донецької областей, а також багато пострадянських елементів у нашій армії. Сьогодні ЗСУ довели, що вони одні з найкращих, навіть порівнюючи з арміями країн – членів Альянсу. Ба більше, сьогодні ЗСУ – одна з найсильніших армій у світі, яку можна віднести до топ-10 за ефективністю використання збройних сил, – переконаний Коваленко.

За словами експерта, перемоги ЗСУ на фронті підвищили статус української армії в очах світової спільноти, тому наразі НАТО зацікавлена у такому сильному союзнику, як Україна.

– Крім того, Україна слугує захистом Європи від Росії. Ми як буфер безпеки. У якомусь сенсі НАТО зацікавлена в Україні більше, ніж Україна в НАТО, – зауважує експерт.

Коваленко додає: вагомим плюсом при вступі буде те, що Україна за 2022 рік отримала велику кількість західної зброї, що відповідає стандартам НАТО, якою відмінно користуються наші військові.

– Наші військовослужбовці мають величезний досвід користування західним озброєнням в бойових умовах, а не на навчаннях чи імітаціях бойових дій. Це унікальний досвід, яким володіють лише українські військові, – констатує Коваленко.

Експерт підсумував, що на сьогодні Україна може стати повноцінним членом Північноатлантичного альянсу за скороченою програмою.

Коли Україну приймуть до Альянсу

Аби вступити до НАТО за пришвидшеною процедурою, потрібно, щоб це рішення узгодили між собою усі держави-члени.

– Необхідно, аби вони всі підтримали цю пропозицію. Тут можуть бути проблеми. Наприклад, як це було під час прийняття Фінляндії та Швеції. Як відомо, перепоною для них стала Туреччина. У нашому випадку це може бути Угорщина, яка в Європі та Альянсі відповідає інтересам Росії, – прогнозує експерт.

Коваленко пояснює, що час прийняття України до Альянсу залежить від того, наскільки буде нейтралізована бюрократична складова.

За прогнозами експерта, процедура вступу може тривати від одного до трьох місяців. Це лише за умови, якщо не виникне додаткових проблем, які гальмуватимуть процес.

Чи не завадить повномасштабна війна вступу