70% украинцев считают, что готовы к возможным проблемам с отоплением – опрос

Октябрь, 03 в 15:38

Правительство предупредило, что грядущая зима будет сложной для украинцев, однако большинство (70%) из них считают, что подготовились к возможным проблемам с отоплением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 7-13 сентября Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Из них только 24% считают, что их дома полностью готовы к зиме, а 47% – скорее готовы, или есть кое-что, что нужно сделать для подготовки.

Не готовы к проблемам с отоплением 24% опрошенных, в том числе 12% – совсем не готовы.

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Причем лучше готовыми к отопительному сезону, вполне ожидаемо, считают себя жители Запада, не ВПЛ и более состоятельные респонденты.

Представитель КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что речь идет о субъективной самооценке украинцев, которая может существенно отличаться от реальной ситуации.

– С точки зрения войны достаточно оптимистичные ожидания по отношению к зиме являются важным показателем, поскольку снижается возможность использования этого фактора как рычага влияния агрессора на Украину. Будем надеяться, что центральные и местные власти готовы к разным сценариям развития ситуации, – сказал он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) 7-13 сентября провел опрос общественного мнения Омнибус методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров.

В целом опрошено 1 025 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме тех, которые временно не контролировались Киевом до 24 февраля.

Статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% – для показателей, близких к 25%, 2,1 % – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.